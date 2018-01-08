Очередные достижения СКА и ЦСКА, «Йокерит» уже в плей-офф, интрига на Востоке

СКА и ЦСКА досрочно выиграли свои дивизионы

Прошедшая неделя стала удачной для двух титанов КХЛ. И СКА и ЦСКА ранее испытывали определенны проблемы с результатами, а СКА даже умудрился проиграть два матча подряд. Но январь подопечные Олега Знарка начали успешно, одержав две выездные победы над «Ладой» и «Трактором» с общим счетом 11:2.

ЦСКА сыграл еще лучше, одержав три победы в трех матчах, в том числе над финским «Йокеритом» (2:1 ОТ), взяв реванш за поражение в Хельсински. После этого армейцы Москвы спокойно разобрались на выезде с «Витязем» (7:0) и «Слованом» (3:0), использовав свой классический стиль — ноль шансов для соперника и ноль пропущенных голов.

В принципе, ни у кого не было сомнений, что оба армейских клуба не только досрочно обеспечат себе место в плей-офф, но и выиграют свои дивизионы. Тем не менее, на этой неделе результат был закреплен официально. СКА — победитель дивизиона Боброва, а ЦСКА — дивизиона Тарасова. Отрыв от ближайших соперников также впечатляет — СКА опережает «Йокерит» на 31 очко, а «Локомотив» отстает от ЦСКА на 27.

Еще одним важным событием для СКА стали 500 очков Вадима Шипачева в КХЛ. Центрфорвард питерского клуба перешагнул этот рубеж в выездном матче с «Трактором» (6:2), заработав гол+пас. Для того чтобы достичь этой отметки Вадиму понадобилось всего 542 матча — шикарный результат.

«Йокерит» обеспечил себе плей-офф, «Лада» — отдых

По-хорошему, это должно было случиться гораздо раньше, если бы финны сохранили тот темп, который был у них в начале сезона. Вчера «Йокерит» проиграл дома Магнитке, потерпев свое 8 поражение в 10 матчах. Более того, Йокерит проиграл три матча подряд. Но даже одного очка за ничью в основное время с «Магниткой» хватило финнам, чтобы де-юре оформить себе постсезон.

Вообще благодарить «Йокерит» за свое третье место должен не только самих себя за прекрасные результаты осенью, но и соперников, которые не сумели воспользоваться спадом в игре подопечных Юкки Ялонена зимой. Тот же «Локомотив» лишь вчера прервал свою серию из четырех подряд поражений, а «Торпедо» не знает вкуса побед пять матчей подряд. Будь обе команды чуть успешнее, «Йокерит» мог праздновать выход в плей-офф не на третьем месте Западной конференции и не сам.

Пока «Йокерит» официально оформлял выход в плей-офф, «Лада» проиграла дома СКА (0:5) и составила компанию «Югре» в списке команд, досрочно выбывших из гонки за постсезон. Впрочем то, что клубы из Тольятти и Ханты-Мансийска будут отдыхать практически с февраля, было понятно давно. Просто «Югра» и «Лада» официально закрепили себе даты отпуска. Вскоре к ним де-юре должно присоединиться рижское «Динамо», а чуть попозже «Адмирал» и «Слован». Собственно, те коллективы, которые фактически уже прекратили борьбу за плей-офф.

Взлет «Сибири», спад «Амура», призрачные надежды «Барыса»

Тем временем на Востоке «Ак Барс» снова вернул себе лидерство в конференции благодаря осечке «Автомобилиста» в Челябинске, но главные события происходят чуть ниже в таблице – «Сибирь» продолжила свою победную серию до пяти матчей, поднявшись с 10-го места в зону плей-офф. Сыграли свою роль три фактора — продолжающаяся серия неудач «Барыса», спад «Амура» и собственно спурт самой «Сибири».

Лишь в последнем матче с «Кунь Лунем» Сибирь потерпела свое первое поражение за пять матчей (4:7), но на прошедшей неделе новосибирцы также вырвали две харАктерные выездные победы — дожали в овертайме «Адмирал» (3:2) и, что еще более важно, своих прямых конкурентов из «Амура» в серии буллитов (3:2). По сути, именно эта победа в личной встрече вывела команду Владимира Юрзинова в зону плей-офф. Кто бы мог сказать еще месяц назад, что это вообще возможно?

Стоит отметить и нападающего Александр Бергстрема, игра которого помогает «Сибири» набирать очки. Результативная серия шведа на этой неделе продлилась еще на три поединка — до 13 матчей, в которых он забросил 10 шайб и набрал в общей сложности 17 очков. То есть, практически половину своих очков в сезоне (всего 37 в 48 матчах) он заработал всего за полтора месяца. Теперь до повторения рекорда Александра Радулова, набиравшего очки в 17 поединках подряд, Бергстрему осталось всего 4 матча.

Есть еще одна интрига. Несмотря на то, что «Сибирь», наконец, обошла «Амур», у хабаровчан остается два матча в запасе и всего одно очко отставания. Поражение «Сибири» в Китае сыграло на руку дальневосточному клубу, но теперь все зависит от них самих, а ближайший соперник – «Барыс», который пока еще сохраняет теоретически шансы на плей-офф. Причем, в последней игре «Амур» дома проиграл даже «Югре» (1:3) и не знает побед четыре матча подряд. Если Андрей Мартемьянов и его подопечные хотят сыграть в плей-офф, им обязательно нужно побеждать «Барыс», так как дальше у хабаровчан тяжелейшая выездная серия в Ригу, Минск, Санкт-Петербург, Ярославль, а также два матче в Китае против «Кунь Луня».

Что касается «Барыса», казахстанцы проиграли 15 из 17 последних матчей. Это все, что вам нужно знать о ситуации в Астане, если не считать жуткой истории с жертвоприношением барана на тренировке команды и другими печальными моментами. Отчаяние — не лучший способ бороться со своими проблемами. Но именно отчаяние ощущается в стане «Барыса». Сейчас отставание от зоны плей-офф составляет семь очков. Впереди осталось восемь матчей регулярки. Поражение в Хабаровске может стать, по сути, концом надежд «Барыса» на плей-офф. Победа сократит отрыв от «Амура» всего до трех баллов. Матч жизни для «Барыса» предстоит увидеть уже на этой неделе.