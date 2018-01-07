КХЛ. ЦСКА выиграл дивизион Тарасова, СКА — дивизион Боброва

«Амур» — «Югра» 1:2
«Югра» нанесла поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
У гостей шайбы забросили Вели-Матти Савинайнен (22-я минута) и Максим Пестушко (32). У хозяев льда на 46-й отличился Вячеслав Ушенин.
«Югра» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции (46 очков), «Амур» — девятый (69 очков).
«Адмирал» — «Авангард» 5:4
«Адмирал» одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 (4:1, 0:1, 1:2).
В составе хозяев по разу отличились Максим Казаков (1-я минута), Денис Вихарев (6), Владимир Бутузов (15), Андрей Алексеев (16) и Кирилл Воронин (47).
У «ястребов» дубль на счету Егора Мартынова (34, 42), по разу отличились Илья Хохлов (20) и Илья Михеев (49). Для защитника Хохлова эта шайба стала первой в составе омского клуба.
«Адмирал» занимает 12-е место в таблице Восточнйо конференции (49 очков), «Авангард» — второй (80 очков).
«Куньлунь» — «Сибирь» 7:4
«Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл «Сибирь» со счетом 7:4 (1:1, 2:2, 4:1).
В составе победителей отличились Андрей Костицын, Брэндон Ип, Жильбер Брюле, Артур Кулда, Кори Кейн, Лукас Лессио и Тейлор Бек.
У гостей дубль на счету Александра Шарова, еще по шайбе забросили Степан Санников и Йонас Энлунд.
Китайской команде удалось прервать победную серию новосибирцев, которая насчитывала пять встреч.
В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» занимает 11-е место (58 очков), а «Сибирь» — восьмое (70 очков).
«Трактор» — «Автомобилист» 5:2
«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 5:2 (0:0, 1:1, 4:1).
В составе хозяев дубль на счету Игоря Полыгалова, также он сделал результативную передачу. Еще по разу отличились Линус Виделль, Пол Щехура и Александр Черников.
У гостей по шайбе записали на свой счет Анатолий Голышев и Никита Трямкин.
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает шестое место (75 очков), а «Автомобилист» — третье (87 очков).
«Лада» — СКА 0:5
Тольяттинская «Лада» потерпела домашнее поражение от питерского СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе питерской команды 4 (1+3) очка набрал Павел Дацюк. По 3 (1+2) балла на счету Ильи Ковальчука и Патрика Торесена, еще по шайбе забросили Вячеслав Войнов и Максим Карпов.
Голкипер гостей Микко Коскинен отыграл на ноль, отразив 20 бросков.
Тольяттинский клуб, который идёт на последнем месте Восточной конференции, потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина—2018. Клуб не попал в плей-офф пятый раз подряд.
Команда Артиса Аболса имеет на своём счету 46 очков после 48 встреч. Ранее шансы на плей-офф потеряла «Югра».
«Йокерит» — «Металлург» Мг 1:2 ОТ
Магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу над финским «Йокеритом» (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Денис Кокарев и Мэтт Эллисон. Единственную шайбу «Йокерита» забросил Стив Мозес.
Финская команда, несмотря на результат, обеспечила себе место в плей-офф, не проиграв в основное время.
«Локомотив» — «Динамо» Москва 2:1 ОТ
Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубль оформил Андрей Локтионов, , который сравнял счет за 31 секунду до конца основного времени.
За «Динамо» отличился Яков Рылов. Голкипер гостей Александр Ерёменко отразил 48 бросков.
Московское «Динамо» набрало 72-е очко и переместилось на седьмое место в Западной конференции. Однако отстающие на одно и два очка соответственно «Спартак» и «Северсталь» имеют по три игры в запасе.
«Слован» — ЦСКА 0:3
Братиславский «Слован» потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионат КХЛ.
В составе победителей шайбы на счету Игоря Ожиганова и Джеффа Плэтта, дважды поразившему ворота Якуба Штепанека.
Голкипер гостей Илья Сорокин отыграл на ноль в восьмой раз в сезоне.
ЦСКА одержал шестую победу кряду и прервал двухматчевую серию побед «Слована».
Эта победа, также стала победой клуба из Москвы в дивизионе Тарасова. После 48 матчей в активе ЦСКА 112 очков. «Локомотив», идущий на втором месте, набрал 85 очков в 48 играх. Каждая команда проведёт 56 матчей в регулярном сезоне.
Таким образом, на Западе уже определились победители обоих дивизионов. Ранее стало известно о победе СКА в дивизионе Боброва.