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    КХЛ. ЦСКА выиграл дивизион Тарасова, СКА — дивизион Боброва

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 7 января

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    «Трактор» — «Автомобилист»
    «Трактор» — «Автомобилист»
    КХЛ. Все матчиС 10:00 мск
    В воскресенье, 7 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

    «Амур» — «Югра» 1:2

    «Югра» нанесла поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

    У гостей шайбы забросили Вели-Матти Савинайнен (22-я минута) и Максим Пестушко (32). У хозяев льда на 46-й отличился Вячеслав Ушенин.

    «Югра» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции (46 очков), «Амур» — девятый (69 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
    Голы: 0:1 – Савинайнен (Тимирёв) – 21:28 (5x4), 0:2 – Пестушко (Варфоломеев) – 31:23 (5x5), 1:2 – Ушенин Вячеслав (Горшков, Ушенин Владислав) – 45:16 (5x5)Вратари: Метсола (59:39) — Проскуряков.Штраф: 6 — 8.Броски: 34 (15+7+12) — 18 (7+7+4).

    «Адмирал» — «Авангард» 5:4

    «Адмирал» одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 (4:1, 0:1, 1:2).

    В составе хозяев по разу отличились Максим Казаков (1-я минута), Денис Вихарев (6), Владимир Бутузов (15), Андрей Алексеев (16) и Кирилл Воронин (47).

    У «ястребов» дубль на счету Егора Мартынова (34, 42), по разу отличились Илья Хохлов (20) и Илья Михеев (49). Для защитника Хохлова эта шайба стала первой в составе омского клуба.

    «Адмирал» занимает 12-е место в таблице Восточнйо конференции (49 очков), «Авангард» — второй (80 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 5:4 (4:1, 0:1, 1:2)
    Голы: 1:0 – Казаков – 00:37 (5x5), 2:0 – Вихарев – 05:12 (5x4), 3:0 – Бутузов (Яковлев, Мищенко) – 14:20 (5x4), 4:0 – Алексеев (Воронин) – 15:17 (5x5), 4:1 – Хохлов (Пёрселл, Пережогин) – 19:29 (5x5), 4:2 – Мартынов (Медведев, Семёнов) – 33:19 (5x4), 4:3 – Мартынов (Медведев, Пёрселл) – 41:35 (5x5), 5:3 – Воронин (Вихарев) – 46:07 (5x4), 5:4 – Михеев (Медведев, Семёнов) – 48:53 (5x5)Вратари: Бобков — Шилин (Фурх, 14:20, 57:59).Штраф: 8 — 10.Броски: 24 (15+7+2) — 45 (8+14+23).

    «Куньлунь» — «Сибирь» 7:4

    «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл «Сибирь» со счетом 7:4 (1:1, 2:2, 4:1).

    В составе победителей отличились Андрей Костицын, Брэндон Ип, Жильбер Брюле, Артур Кулда, Кори Кейн, Лукас Лессио и Тейлор Бек.

    У гостей дубль на счету Александра Шарова, еще по шайбе забросили Степан Санников и Йонас Энлунд.

    Китайской команде удалось прервать победную серию новосибирцев, которая насчитывала пять встреч.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» занимает 11-е место (58 очков), а «Сибирь» — восьмое (70 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 7:4 (1:1, 2:2, 4:1)
    Голы: Костицын — 3 (бол., Бек, Шос), 3:02 — 1:0. Шаров — 5 (Тичар), 15:34 — 1:1. Санников — 8 (Тичар, Наумов), 21:05 — 1:2. Шаров — 6 (Алексеев), 21:22 — 1:3. Йип — 9 (О'Доннелл, Локхарт), 30:42 — 2:3. Брюле — 13 (Бек, Дефацио), 34:51 — 3:3. Кулда — 2 (бол., Бек, Брюле), 42:20 — 4:3. Кейн — 10 (Йип, Шос), 43:09 — 5:3. Энлунд — 7 (Бергстрем, Закриссон), 51:04 — 5:4. Лессио — 7 (Чипчура, Риссанен), 54:04 — 6:4. Брюле — 14 (п.в.), 59:12 — 7:4.Вратари: Хелльберг (Скрынник, 21:05) — Красиков (Салак, 43:09, 59:05 — 59:12).Штраф: 6 — 10.Броски: 42 (20+6+16) — 35 (6+20+9).

    «Трактор» — «Автомобилист» 5:2

    «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист» со счетом 5:2 (0:0, 1:1, 4:1).

    В составе хозяев дубль на счету Игоря Полыгалова, также он сделал результативную передачу. Еще по разу отличились Линус Виделль, Пол Щехура и Александр Черников.

    У гостей по шайбе записали на свой счет Анатолий Голышев и Никита Трямкин.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает шестое место (75 очков), а «Автомобилист» — третье (87 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
    Голы: Виделль – 7 (Вишневский, Полыгалов), 30:55 – 1:0. Голышев – 14 (бол., Коварж, Трямкин), 36:01 – 1:1. Щехура – 18 (Гюнге, Кручинин), 40:51 – 2:1. Трямкин – 9 (Голышев, Кучерявенко), 49:28 – 2:2. Полыгалов – 10 (Якуценя), 51:10 – 3:2. Черников – 3 (Шинин, Рыбаков), 56:14 – 4:2. Полыгалов – 11, 58:26 – 5:2.Вратари: Францоуз – Коварж.Штраф: 12 – 6.Броски: 39 (17+11+11) – 42 (9+19+14).

    «Лада» — СКА 0:5

    Тольяттинская «Лада» потерпела домашнее поражение от питерского СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе питерской команды 4 (1+3) очка набрал Павел Дацюк. По 3 (1+2) балла на счету Ильи Ковальчука и Патрика Торесена, еще по шайбе забросили Вячеслав Войнов и Максим Карпов.

    Голкипер гостей Микко Коскинен отыграл на ноль, отразив 20 бросков.

    Тольяттинский клуб, который идёт на последнем месте Восточной конференции, потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина—2018. Клуб не попал в плей-офф пятый раз подряд.

    Команда Артиса Аболса имеет на своём счету 46 очков после 48 встреч. Ранее шансы на плей-офф потеряла «Югра».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
    Голы: Войнов – 9 (бол., Дацюк, Ковальчук), 20:35 – 0:1. Торесен – 3 (бол., Дацюк, Калинин), 29:12 – 0:2. Ковальчук – 30 (Дацюк, Торесен), 40:09 – 0:3. Карпов – 4 (Каблуков), 46:30 – 0:4. Дацюк – 8 (бол., Ковальчук, Торесен), 56:38 – 0:5.Вратари: Лазушин – Коскинен.Броски: 20 (12+4+4) – 27 (8+10+9).Штраф: 18 – 2.

    «Йокерит» — «Металлург» Мг 1:2 ОТ

    Магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу над финским «Йокеритом» (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Денис Кокарев и Мэтт Эллисон. Единственную шайбу «Йокерита» забросил Стив Мозес.

    Финская команда, несмотря на результат, обеспечила себе место в плей-офф, не проиграв в основное время.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Кокарев – 11 (Тимкин, Будкин), 29:08 – 0:1. Мозес – 2 (О`Нилл, Лауридсен), 44:36 – 1:1. Эллисон – 15 (Вольски, Ли), 62:21 – 1:2.Вратари: Рамо – Кошечкин.Броски: 32 (13+7+11+1) – 32 (7+13+10+2).Штраф: 14 – 6.

    «Локомотив» — «Динамо» Москва 2:1 ОТ

    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей дубль оформил Андрей Локтионов, , который сравнял счет за 31 секунду до конца основного времени.

    За «Динамо» отличился Яков Рылов. Голкипер гостей Александр Ерёменко отразил 48 бросков.

    Московское «Динамо» набрало 72-е очко и переместилось на седьмое место в Западной конференции. Однако отстающие на одно и два очка соответственно «Спартак» и «Северсталь» имеют по три игры в запасе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Рылов – 1 (Артюхин), 1:35 – 0:1. Локтионов – 6 (Кронвалль, Коршков), 59:29 – 1:1. Локтионов – 7 (Картаев), 62:34 – 2:1.Вратари: Коновалов (58:50 – 59:29) – Еременко.Броски: 52 (16+17+16+3) – 19 (10+5+4+0).Штраф: 6 – 6.

    «Слован» — ЦСКА 0:3

    Братиславский «Слован» потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионат КХЛ.

    В составе победителей шайбы на счету Игоря Ожиганова и Джеффа Плэтта, дважды поразившему ворота Якуба Штепанека.

    Голкипер гостей Илья Сорокин отыграл на ноль в восьмой раз в сезоне.

    ЦСКА одержал шестую победу кряду и прервал двухматчевую серию побед «Слована».

    Эта победа, также стала победой клуба из Москвы в дивизионе Тарасова. После 48 матчей в активе ЦСКА 112 очков. «Локомотив», идущий на втором месте, набрал 85 очков в 48 играх. Каждая команда проведёт 56 матчей в регулярном сезоне.

    Таким образом, на Западе уже определились победители обоих дивизионов. Ранее стало известно о победе СКА в дивизионе Боброва.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) – ЦСКА – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Ожиганов – 2 (Окулов, Сорокин), 4:20 – 0:1. Плэтт – 6 (Ничушкин), 14:00 – 0:2. Плэтт – 7 (бол., Марченко, Блажиевский), 53:40 – 0:3.Вратари: Штепанек – Сорокин.Броски: 15 (6+3+6) – 34 (11+11+12).Штраф: 43 – 4.
    «Йокерит» — «Магнитка». Кто выиграет в Хельсинки?«Йокерит» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 7 января
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