«Северсталь» нанесла поражение «Нефтехимику»

Дубль в составе победителей оформил Даниил Вовченко. Еще по шайбе забросили Павел Чернов, Матей Странски и Максим Рыбин.
У гостей точные броски нанесли Эмиль Галимов и Илья Аркалов.
«Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции (70 очков). «Нефтехимик» идет четвертым на Востоке (82 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Голы: 1:0 – Чернов (Бумагин, Евсеенков) – 03:37 (5x5), 2:0 – Вовченко (Гераськин, Трубачёв) – 10:05 (5x5), 3:0 – Странски (Мазур, Щербина) – 17:56 (5x5), 4:0 – Вовченко – 38:33 (5x5), 4:1 – Галимов (Секстон, Пиганович) – 45:00 (5x3), 4:2 – Аркалов – 55:56 (5x5), 5:2 – Рыбин (Угаров, Мазур) – 58:22 (en).Вратари: Гудачек — Ежов. Штраф: 28 — 22.Броски: 24 (10+10+4) – 38 (4+15+19).