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    «Салават» в овертайме дожал рижское «Динамо»

    КХЛ Салават Юлаев Динамо Рига
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    «Салават» — «Динамо»
    На фото:«Салават» — «Динамо»
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над рижским «Динамо» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Максим Гончаров, Энвер Лисин, Теэму Хартикайнен и Захар Арзамасцев, который набрал в этой встрече два (1+1) очка.

    За рижан шайбы забросили Никита Евпалов, Брэндон Макмиллан и Микелис Редлихс.

    Вратарь «Салавата» Иван Налимов, который проводил первый матч за уфимцев после перехода из «Адмирала», отразил 16 бросков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Евпалов – 5 (Кристо, Индрашис), 2:06 – 1:0. Гончаров – 1 (Майоров), 5:57 – 1:1. Лисин – 12 (Арзамасцев, Панин), 29:22 – 1:2. Макмиллан – 10 (бол., Мейя, Столлери), 34:26 – 2:2. Хартикайнен – 17 (Умарк), 34:38 – 2:3. М. Редлихс – 5 (Дарзиньш, Столлери), 54:55 – 3:3. Арзамасцев – 3 (Ткачев), 61:29 – 3:4.Вратари: Калныньш – Налимов.Броски: 36 (13+12+10+1) – 19 (5+7+6+1).Штраф: 2 – 10.
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