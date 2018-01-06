«Салават» в овертайме дожал рижское «Динамо»

Уфимскийодержал гостевую победу над рижским(4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Максим Гончаров, Энвер Лисин, Теэму Хартикайнен и Захар Арзамасцев, который набрал в этой встрече два (1+1) очка.

За рижан шайбы забросили Никита Евпалов, Брэндон Макмиллан и Микелис Редлихс.

Вратарь «Салавата» Иван Налимов, который проводил первый матч за уфимцев после перехода из «Адмирала», отразил 16 бросков.