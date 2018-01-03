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    КХЛ. ЦСКА обыграл «Йокерит», «Трактор» уступил «Динамо»

    Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 января

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    Хоккеисты «Сибири»
    Хоккеисты «Сибири»
    КХЛ. Все матчиС 10:00 мск
    В среду, 3 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

    «Амур» — «Сибирь» 2:3 Б

    «Амур» потерпел первое поражение за последние пять матчей, уступив на своем льду «Сибири» со счетом 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

    В основное время у хозяев дубль оформил Томаш Зогорна (6-я и 55-я минуты), у гостей отличились Йонас Энлунд (11) и Рок Тичар (55).

    В овертайме команды голов не забили, а в серии буллитов удача улыбнулась «Сибири» — автором решающей попытки стал Вячеслав Основин.

    «Сибирь» осталась на девятой строке Восточной конференции (68 очков), «Амур» — восьмой (69 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» — «Сибирь» — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: 1:0 – Зогорна (Рассказов, Горшков) – 05:47 (5x4), 1:1 – Энлунд (Закриссон, Бергстрём) – 10:06 (5x4), 2:1 – Зогорна (Атюшов, Пикар) – 54:02 (5x5), 2:2 – Тичар (Санников, Шаров) – 54:41 (5x5), 2:3 – Основин – 65:00 (ПБ)Вратари: Метсола — Красиков.Штраф: 8 — 22.Броски: 44 (19+13+11+1) — 25 (8+7+6+4).

    «Куньлунь» — «Авангард» 0:4

    Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 4:0 (2:0 1:0 1:0).

    Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Евгений Медведев, Илья Михеев и Данил Файзулин, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер Олег Шилин, отразивший 32 броска по своим воротам.

    «Авангард» расположился на второй строчке Восточной конференции (77 очков), «Куньлунь» — 11-й (53 очка).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Медведев — 10 (Михеев, Семенов), 10:54 — 0:1. Файзуллин — 2 (Галимов), 11:39 — 0:2. Файзуллин — 3 (Галимов, Стась), 39:00 — 0:3. Михеев — 14, 59:54 — 0:4.Вратари: Хелльберг — Шилин.Штраф: 18 — 2.Броски: 32 (6+14+12) — 45 (19+9+17).

    «Трактор» — «Динамо» Москва 2:3 Б

    Челябинский «Трактор» по буллитам проиграл московскому «Динамо» (2:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За победителей голы на свой счёт записали Андрей Кутейкин и Владимир Брюквин, победный буллит реализовал Михаил Варнаков.

    В составе челябинского коллектива заброшенными шайбами отметились Артём Пеньковский и Рикард Йюнге.

    Московский клуб прервал серию из четырёх поражений.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Пеньковский — 5, 8:37 — 1:0. Гюнге — 12 (Кручинин), 50:52 — 2:0. Кутейкин — 5 (бол., Варнаков, Брюквин), 53:05 — 2:1. Брюквин — 10, 55:20 — 2:2.Победный буллит: Варнаков.Вратари: Францоуз — Бочаров.Броски: 31 (11+7+9+4) — 33 (9+12+11+1).Штраф: 6 — 8.

    «Автомобилист» — «Локомотив» 5:6 ПБ

    Екатеринбургский «Автомобилист» дома проиграл по буллитам ярославскому «Локомотиву» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    У «Локомотива» голы на свой счёт записали Даниил Апальков, Стаффан Кронвалль, Илья Любушкин, Егор Коршков и Андрей Локтионов, также реализовавший победный буллит.

    В составе команды отличились Анатолий Голышев, Алексей Василевский, Никита Трямкин, Денис Куляш и Илья Крикунов.

    Хозяева площадки прервали четырехматчевую победную серию. Гости одержали победу после двух проигранных встреч кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:6 Б (1:1, 2:2, 2:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Апальков — 15 (Коршков), 10:02 — 0:1. Голышев — 13, 11:12 — 1:1. Василевский — 8 (Крикунов), 20:33 — 2:1. Кронвалль — 8 (Тальбо), 24:03 — 2:2. Любушкин — 2 (бол., Лекомцев, Коршков), 30:08 — 2:3. Трямкин — 8 (бол., Гареев, Василевский), 38:10 — 3:3. Локтионов — 5 (Аверин, Мосалев), 40:12 — 3:4. Чесалин — 15 (бол., Голышев, Куляш), 47:39 — 4:4. Крикунов — 8 (Тимашов, Кинг), 56:40 — 5:4. Коршков — 8 (Накладал, Кронвалль), 59:23 — 5:5.Победный буллит: Локтионов.Вратари: Коварж — Судницин (58:45 — 58:51, 58:57 — 59:23).Броски: 34 (7+17+6+4) — 45 (19+7+12+7).Штраф: 9 — 25.

    «Металлург» Мг — «Динамо» Минск 1:2

    Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей сумели отметиться Евгений Ковыршин и Евгений Лисовец.

    Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Никита Пивцакин.

    Для «Магнитки» это поражение стало третьим в пяти последних матчах. Это вторая подряд победа Горди Дуайера над магнитогорской командой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Пивцакин — 9 (Эллисон, Чибисов), 13:25 — 1:0. Ковыршин — 7 (Осипов, Коробов), 40:29 — 1:1. Лисовец — 4, 55:14 — 1:2.Вратари: Самсонов (58:56) — Энрот.Броски: 41 (8+14+19) — 22 (6+9+7).Штраф: 4 — 4.

    «Барыс» — «Югра» 2:3

    Астанинский «Барыс» дома проиграл ханты-мансийской «Югре» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Защитник гостей Александр Угольников оформил свой первый хет-трик в КХЛ к 27-й минуте, забросив все три гола в большинстве, и каждый раз ему ассистировал Максим Пестушко.

    В составе хозяев результативными бросками отметились Роман Старченко и Линден Вей.

    «Барыс» потерпел шестое поражение подряд и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Югра» идёт на 14-й строчке

    Для астанинцев этот проигрыш стал шестым подряд. Хантымансийцы за аналогичный период одержали четыре победы.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
    Голы: Угольников — 5 (бол., Пестушко), 2:39 — 0:1. Угольников — 6 (бол., Пестушко, Варфоломеев), 19:55 — 0:2. Угольников — 7 (бол., Пестушко), 26:38 — 0:3. Старченко — 6 (Пушкарев, Маклюков), 41:31 — 1:3. Вей — 17 (бол., Фраттин, Доус), 55:14 — 2:3.Вратари: Кудрявцев (59:29) — Проскуряков.Броски: 30 (6+14+10) — 26 (17+2+7).Штраф: 24 — 10.

    ЦСКА — «Йокерит» 2:1 ОТ

    Московский ЦСКА дома обыграл финский «Йокерит» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Счёт на 7-й минуте открыли хозяева, автором гола стал Сергей Шумаков. На 45-й минуте гости усилиями Петера Регина смогли отыграться, реализовав большинство.

    Победу армейцам принес точный бросок Валерия Ничушкина на 63-й минуте встречи.

    ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, и сейчас «армейцы» со 106 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая 8 очков СКА.

    «Йокерит» идёт на третьей строчке, имея в активе 88 очков. «Джокеры» потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Шумаков — 15 (Киселевич, Шалунов), 6:58 — 1:0. Регин — 6 (бол., Палола, Н. Йенсен), 44:41 — 1:1. Ничушкин — 13 (Петров, Робинсон), 62:26 — 2:1.Вратари: Сорокин — Рамо.Броски: 32 (9+11+11+1) — 25 (7+6+10+2).Штраф: 12 — 10.
    ЦСКА – «Йокерит». Битва лидеров Запада в МосквеЦСКА – «Йокерит» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 3 января
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