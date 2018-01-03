КХЛ. ЦСКА обыграл «Йокерит», «Трактор» уступил «Динамо»

«Амур» — «Сибирь» 2:3 Б
«Амур» потерпел первое поражение за последние пять матчей, уступив на своем льду «Сибири» со счетом 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
В основное время у хозяев дубль оформил Томаш Зогорна (6-я и 55-я минуты), у гостей отличились Йонас Энлунд (11) и Рок Тичар (55).
В овертайме команды голов не забили, а в серии буллитов удача улыбнулась «Сибири» — автором решающей попытки стал Вячеслав Основин.
«Сибирь» осталась на девятой строке Восточной конференции (68 очков), «Амур» — восьмой (69 очков).
«Куньлунь» — «Авангард» 0:4
Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 4:0 (2:0 1:0 1:0).
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Евгений Медведев, Илья Михеев и Данил Файзулин, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер Олег Шилин, отразивший 32 броска по своим воротам.
«Авангард» расположился на второй строчке Восточной конференции (77 очков), «Куньлунь» — 11-й (53 очка).
«Трактор» — «Динамо» Москва 2:3 Б
Челябинский «Трактор» по буллитам проиграл московскому «Динамо» (2:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
За победителей голы на свой счёт записали Андрей Кутейкин и Владимир Брюквин, победный буллит реализовал Михаил Варнаков.
В составе челябинского коллектива заброшенными шайбами отметились Артём Пеньковский и Рикард Йюнге.
Московский клуб прервал серию из четырёх поражений.
«Автомобилист» — «Локомотив» 5:6 ПБ
Екатеринбургский «Автомобилист» дома проиграл по буллитам ярославскому «Локомотиву» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У «Локомотива» голы на свой счёт записали Даниил Апальков, Стаффан Кронвалль, Илья Любушкин, Егор Коршков и Андрей Локтионов, также реализовавший победный буллит.
В составе команды отличились Анатолий Голышев, Алексей Василевский, Никита Трямкин, Денис Куляш и Илья Крикунов.
Хозяева площадки прервали четырехматчевую победную серию. Гости одержали победу после двух проигранных встреч кряду.
«Металлург» Мг — «Динамо» Минск 1:2
Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей сумели отметиться Евгений Ковыршин и Евгений Лисовец.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Никита Пивцакин.
Для «Магнитки» это поражение стало третьим в пяти последних матчах. Это вторая подряд победа Горди Дуайера над магнитогорской командой.
«Барыс» — «Югра» 2:3
Астанинский «Барыс» дома проиграл ханты-мансийской «Югре» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Защитник гостей Александр Угольников оформил свой первый хет-трик в КХЛ к 27-й минуте, забросив все три гола в большинстве, и каждый раз ему ассистировал Максим Пестушко.
В составе хозяев результативными бросками отметились Роман Старченко и Линден Вей.
«Барыс» потерпел шестое поражение подряд и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Югра» идёт на 14-й строчке
Для астанинцев этот проигрыш стал шестым подряд. Хантымансийцы за аналогичный период одержали четыре победы.
ЦСКА — «Йокерит» 2:1 ОТ
Московский ЦСКА дома обыграл финский «Йокерит» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Счёт на 7-й минуте открыли хозяева, автором гола стал Сергей Шумаков. На 45-й минуте гости усилиями Петера Регина смогли отыграться, реализовав большинство.
Победу армейцам принес точный бросок Валерия Ничушкина на 63-й минуте встречи.
ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, и сейчас «армейцы» со 106 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая 8 очков СКА.
«Йокерит» идёт на третьей строчке, имея в активе 88 очков. «Джокеры» потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.