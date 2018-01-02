Бурмистров в «Ак Барсе», тренерские отставки, «Автомобилист» — лидер Востока

«Адмирал» получил нового тренера и попрощался с последними лидерами

Предновогодняя неделя окончательно обозначила приоритеты нового руководства «Адмирала». Назвать их можно одним громким словом – «перестройка». По крайней мере, в таком ключе ведут разговоры во Владивостоке. И акцентируют внимание, что по ее итогам город за более скромные деньги получит не менее интересную команду. Более скромные деньги уже есть, а вот сильной команды на горизонте пока не заметно. Взамен ушедшим лидерам «Адмирал» набрал молодежь или тех, кто не подошел другим клубам КХЛ.

На прошлой неделе компанию ушедшим ранее Ткачеву, Налимову, Бартулису, Саюстову и Макаренко составили еще два топ-игрока команда – нападающий Роберт Саболич и защитник Джонатон Блум, а также нападающий Вадим Краснослободцев. По сути, «Адмирал» лишился всех лидеров. Теперь во Владивостоке необходимо собирать новый коллектив с прицелом на следующий сезон. Главный вопрос, будет ли это сезон в КХЛ или «Адмирал» последует примеру новокузнецкого «Металлурга»?

Пока что похоже на второй вариант. Новый главный тренер в лице Андрея Разина, назначенный также на прошлой неделе, больше похож либо на временщика, либо на человека под ВХЛ. Нет, никто не ставит под сомнение вполне добротный тренерский уровень экс-наставника московского «Спартака». Проблема не в нем, а в клубе, который явно ужимается до абсолютного минимума. В этой связи Разина по-человечески жаль. Ему придется брать удар на себя и пытаться как-то удержать коллектив от полного развала.

Минус Скабелка и Корешков, плюс Козлов

Кроме назначение Разина, прошедшая неделя в КХЛ подарила еще три тренерские перестановки. И если в магнитогорском «Металлурге» Виктору Козлову просто убрали приставку «и.о.» сделав его главным тренером, то в «Авангарде» и «Барысе» состоялись полноценные отставки.

С Виктором Козловым ситуация абсолютно логичная и понятная. Заняв пост после отставки Ильи Воробьева, Козлов сумел исправить ситуацию в команде и поднять ее наверх – туда, где и должна находится «Магнитка» с ее потенциалом. Помогло специалисту и возвращение в состав двух защитников – Алексея Береглазова и Криса Ли, вернувшихся из-за океана. Теперь «Металлург» один из фаворитов Востока в КХЛ. От добра добра не ищут, а Козлов получит шанс показать себя в плей-офф.

Вполне логичной выглядит отставка Виктора Корешкова с поста главного тренера «Барыса». Казахстанский хоккейный гранд проваливает концовку сезона, и судя по всему пролетит мимо плей-офф. Конечно, если история с зарезанным бараном и окроплением кровью ворот перед тренировкой «Барыса» не спасет ситуацию.

Если серьезно, больше вопросов возникает, почему именно Корешкову доверили пост главного тренера после ухода Эдуарда Занковца, и почему руководство клуба так и не сумело найти наставника с хорошим опытом? Теперь будет другой вопрос – как получилось так, что «Барыс» остался без плей-офф. Конечно, если не случится чуда.

Но главной сенсацией недели стала отставка Андрея Скабелки с поста главного тренера омского «Авангарда». Вот где сложно найти разумную логику и понять действия руководства клуба. Да, у «ястребов» был сложный декабрь и четыре поражение в пяти последних матчах. Но команда держится на втором месте в Восточной конференции и при всех проблемах одержала в декабре победы над «Ак Барсом» и «Автомобилистом», взяла очко в игре с «Нефтехимиком».

При этом состав «Авангарда» не назовешь звездным. Добротная команда с хорошим подбором игроков. Но у соперников ничуть не хуже. Раз уж на то пошло, по итогам декабря в таком случае надо увольнять и главного тренера «Ак Барса» Зинетулу Билялетдинова. У того и состав мощнее и результаты оказались хуже. Шутка ли, пропустить вперед в турнирной таблице «Автомобилист» и опуститься на третье место (даже ниже Авангарда)?

Можно сколько угодно критиковать Скабелку, но результаты команды лучший ответ критикам. Если же речь идет о конфликте с игроками, на поводу которых пошло руководство клуба… А вообще, чему удивляться? Это же Омск.

«Автомобилист» первый на востоке, спурт «Сибири», неудачи СКА

СКА проиграл два матча. Подряд. На выезде. Всё, уже на этом основании можно строить отдельную статью на десятку тысяч знаков.

Да, это так, на прошлой неделе подопечные Олега Знарка впервые проиграли два матча подряд, да еще и на выезде, где ранее армейцы были вовсе непобедимы. Более того, СКА проиграл четыре из последних шести матчей!

Настоящая сенсация, которая, откровенная говоря, пройдет незамеченной. СКА настолько обезопасил себя от преследования соперников, что может хоть дубль выставлять. Все равно первое место в регулярном чемпионате от них не уйдет. И без разницы кому проигрывает команда (хотя, конечно, обидно болельщикам), ведь главное – что будет в конце сезона. Так что сейчас тренерский штаб команды вполне спокойно может готовить команду к Олимпийским играм и будущему плей-офф. Сейчас это важнее для СКА и Олега Знарка, чтобы кто не говорил. Таковы реалии.

Гораздо интереснее наблюдать борьбу на Востоке, где впервые в сезоне турнирную таблицу возглавил екатеринбургский «Автомобилист». Подопечные Владимира Крикунова одержали на неделе две домашние победы над СКА и московским «Динамо», и благодаря кризису в «Ак Барсе» поднялись на вершину.

На самом деле «Авто» шло к этому уже давно. Восемь побед в последних десяти матчах и невероятная серия из 12 матчей подряд с набранными очками помогли клубу из Екатеринбурга обойти мене стабильных конкурентов. Кроме «Ак Барса» лихорадит также «Авангард», не может похвастаться стабильностью «Нефтехимик», а «Салават», наверное, думает уже о плей-офф. Время пожинать плоды и Крикунов блестяще этим воспользовался. Интересная команда, которая заслужила маленькую победу. Будут ли победы большие – узнаем в плей-офф.

Также две победы выдала на неделе новосибирская «Сибирь», обыграв дома «Ак Барс» и ХК «Сочи». Тренерская перестановка пошла на пользу команде, которая вышла на серию из трех побед подряд и выиграла пять из шести последних матчей. Это плохие новости для «Барыса», который еще недавно шел в зоне плей-офф, а теперь пропустил вперед и «Амур» и «Сибирь».

Бурмистров в «Ак Барсе», оптовая покупка «Салавата», усиление «Торпедо»

В последнюю неделю 2017 года в КХЛ закрылось трансферное окно. Нельзя сказать, что клубы были уж очень активны в эти дни, но несколько топ-трансферов все же прошло. Не в последнюю очередь благодаря развалу «Адмирала».

Но начнем с «Ак Барса», который вернул из НХЛ нападающего Александра Бурмистрова. 26-летний форвард так и не нашел себя в сильнейшей лиге планеты. Откровенно говоря, вторая попытка оказалась еще менее удачной, чем первая, которая была у Александра в трех сезонах с 2010 по 2013 год. Текущий сезон в «Ванкувере» Александр начал неплохо, но потом сник и вскоре заявил что вернется в КХЛ. Почти не было сомнений, что это будет «Ак Барс», и все же нужно было дождаться официальной информации.

Бурмистров – очень хорошее усиление для «Ак Барса», который и так считался главным фаворитом Востока, а теперь и вовсе может похвастаться самой сильной центральной линией атаки в конференции. Без сомнений, именно на этой позиции должен будет играть Александр в Казани – там, где уже играл ранее. Без лишних слов – самое громкое подписание недели и один из топ-трансферов сезона в КХЛ.

Неплохо запаковался перед дедлайном и «Салават Юлаев», который решил, что нуждается сразу в четырех бывших игроках «Адмирала». Состав уфимцев пополнили нападающие Владимир Ткачев и Дмитрий Саюстов, защитник Оскарс Бартулис и голкипер Иван Налимов. Если брать конкретно текущий сезон, наиболее серьезным выглядит подписание именно Ткачева. В клубе уже заявили, что хотят сформировать под него второе большинство. Теперь важно, как Ткачев проявит себя в команде, где игра строится не только вокруг него.

Тем временем нижегородское «Торпедо» также решило пробежаться по рынку Востока, взяв трех заметных исполнителей. Экс-защитник «Ак Барса» Степан Захарчук, а также два экс-форварда «Адмирала» Роберт Саболич и Вадим Краснослободцев должны усилить «Торпедо» в любом случае. Это опытные, добротные исполнители. Не топ-уровня, но достаточного для того, чтобы сделать команду сильнее и стабильнее. То, что нужно перед плей-офф.

Лучший защитник «Адмирала» Джонатон Блум принял предложение ХК «Сочи», которое борется за плей-офф в Западной конференции. Во Владивостоке Блум имел полное доверие со стороны тренерского штаба и сумасшедшее игровое время – чуть ли не 30 минут за матч. Блум должен быть полезен в большинстве и равных составах, и учитывая внушительную североамериканскую диаспору в «Сочи», не должен испытать проблем с акклиматизацией.

Наконец, в финский «Йокерит» вернулся американский форвард Стив Мозес. Ранее он уже выступал в «Йокерите» и был лидером команды, однако затем принял предложение СКА, а в этом сезоне пробовал пробиться в «Баффало», но получил место только в АХЛ. Прирожденный снайпер, который в последние годы подрастерял навыки. Посмотрим, сумеет ли 28-летний хоккеист снова возродиться в Хельсинки.