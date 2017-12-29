ЦСКА одержал волевую победу над «Ладой»

За армейцев отличились Андрей Светлаков и Кирилл Капризов. Единственную шайбу хозяев забросил Георгий Белоусов.
Отметим, что для красно-синих данная победа стала третьей подряд. Для тольяттинцев это поражение стало третьим в последних пяти встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) – ЦСКА – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Белоусов – 7 (бол., Аляев, Скороходов), 10:48 – 1:0. Светлаков – 7 (Капризов), 22:32 – 1:1. Капризов – 15 (бол., Григоренко, Нестеров), 26:29 – 1:2.Вратари: Красоткин (58:44 – 59:11, 59:20) – Сорокин.Броски: 21 (8+8+5) – 33 (10+17+6).Штраф: 6 – 8.