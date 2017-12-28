«Йокерит» одержал волевую победу над «Витязем»

В команде Юкки Ялонена заброшенными шайбами сумели отметиться Оливер Лауридсен, Томми Хухтала, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Роман Горак.
Команда Валерия Белова проиграла три из пяти последних матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) – «Йокерит» (Хельсинки) – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Горак – 7 (Мюттюнен, Рендулич), 1:18 – 1:0. Лауридсен – 1 (Норман, Палола), 22:33 – 1:1. Хухтала – 8 (Регин, Иконен), 40:52 – 1:2. Гилрой – 7 (бол., Гилрой, Палола), 50:45 – 1:3. Анттила – 8 (мен.), 54:04 – 1:4.Вратари: Сапрыкин – Рамо.Броски: 28 (13+9+6) – 44 (17+16+11).Штраф: 8 – 12.