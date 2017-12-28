«Йокерит» одержал волевую победу над «Витязем»

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КХЛ. Четвертая подряд победа «Амура», «Витязь» уступил «Йокериту» Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 декабря Вчера в 22:12

Вернет ли «Торонто» второе место в Атлантическом дивизионе? «Колорадо» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря 2,32 Завтра в 05:00

«Детройт» — «Рейнджерс». Кто окажется сильнее в битве команд Original Six? «Детройт» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря 1,83 Завтра в 03:30

Канада – США. Winter Classic МЧМ на 70-тысячной арене Канада – США. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 29 декабря. 2,13 Сегодня в 23:00

«Автомобилист» — «Динамо Москва». Чья серия закончится в Екатеринбурге? «Автомобилист» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 29 декабря 1,99 Сегодня в 17:00

Россия намерена огорчить Беларусь перед битвой со Швецией Россия – Беларусь. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 29 декабря. 1,76 Сегодня в 20:00