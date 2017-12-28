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    «Йокерит» одержал волевую победу над «Витязем»

    КХЛ Витязь Йокерит
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    «Йокерит» — «Витязь»
    На фото:«Йокерит» — «Витязь»
    Подольский «Витязь» потерпел домашнее поражение от финского «Йокерита» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В команде Юкки Ялонена заброшенными шайбами сумели отметиться Оливер Лауридсен, Томми Хухтала, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила.

    Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Роман Горак.

    Команда Валерия Белова проиграла три из пяти последних матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) – «Йокерит» (Хельсинки) – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
    Голы: Горак – 7 (Мюттюнен, Рендулич), 1:18 – 1:0. Лауридсен – 1 (Норман, Палола), 22:33 – 1:1. Хухтала – 8 (Регин, Иконен), 40:52 – 1:2. Гилрой – 7 (бол., Гилрой, Палола), 50:45 – 1:3. Анттила – 8 (мен.), 54:04 – 1:4.Вратари: Сапрыкин – Рамо.Броски: 28 (13+9+6) – 44 (17+16+11).Штраф: 8 – 12.
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