КХЛ. «Спартак» одержал победу во Владивостоке, «Амур» вывел ЦСКА в плей-офф

«Адмирал» – «Спартак» 2:6

«Спартак» обыграл «Адмирал» со счетом 6:2 (1:0 2:1 3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Мищенко и Назар Гичибеков. У «Спартака» голы на свой счёт записали Кирилл Кольцов, Вячеслав Лещенко, Александр Хохлачёв, Вилле Лаюнен и Анатолий Никонцев, оформивший дубль.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает восьмое место (67 очков), а «Адмирал» — двенадцатое в Восточной конференции (45 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) – «Спартак» (Москва) – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) Голы: Кольцов – 2 (Комаров, Калинин), 12:47 – 0:1. Никонцев – 7 (бол., Воронин, Мирнов), 28:52 – 0:2. Лещенко – 9, 29:04 – 0:3. Мищенко – 1, 35:03 – 1:3. Хохлачев – 13 (Максвелл, Кольцов), 44:55 – 1:4. Лаюнен – 5 (Провольнев, Радил), 45:46 – 1:5. Гичибеков – 2 (Мамашев), 48:37 – 2:5. Никонцев – 8 (мен., п.в.), 52:51 – 2:6.Вратари: Бобков (Серебряков, 29:04, 52:27 – 52:51) – Беспалов.Штраф: 10 – 42.Броски: 35 (12+8+15) – 34 (11+10+13).

«Адмирал» – «Спартак» 2:6

«Амур» – «Северсталь» 4:2

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Северсталь» со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Пикар и Кирилл Рассказов. Среди подопечных Александра Гулявцева голы на свой счёт записали Максим Верёвкин и Максим Рыбин.

«Амур» одержал третью победу кряду и, набрав 66 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Северсталь» девятая в Западной конференции (64 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) – «Северсталь» (Череповец) – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Голы: Коларж – 5 (бол., Бывальцев, Литовченко), 30:42 – 1:0. Веревкин – 2 (бол., Трубачев, Вовченко), 32:07 – 1:1. Зогорна – 7 (Рассказов, Пикар), 33:16 – 2:1. Рыбин – 5 (Мерескин), 40:53 – 2:2. Пикар – 4 (Рассказов, Кондратьев), 51:07 – 3:2. Рассказов – 4 (Зогорна, Пикар), 58:46 – 4:2.Вратари: Метсола – Гудачек.Штраф: 10 – 8.Броски: 32 (9+13+10) – 22 (7+7+8).

«Амур» – «Северсталь» 4:2

«Йокерит» – «Слован» 2:3

Финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл братиславскому «Словану» — 2:3.

В составе победителей по шайбе забросили Ян Бухтеле, Михал Ржепик и Патрик Лампер.

За хозяев отличились Хенри Иконен и Пекка Йормакка.

Таким образом, «Слован» прервал серию из восьми поражений, у него стало 44 очка. Клуб из Братиславы в турнирной таблице Западной конференции идет предпоследним, 12-м.

У «Йокерита» осталось 84 очка. Финский клуб на Западе идет третьим.

В следующих матчах КХЛ «Йокерит» 28 декабря в гостях сыграет с «Витязем», а «Слован» 30 декабря дома встретится с «Йокеритом».