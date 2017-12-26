КХЛ. «Спартак» одержал победу во Владивостоке, «Амур» вывел ЦСКА в плей-офф

«Адмирал» – «Спартак» 2:6
«Спартак» обыграл «Адмирал» со счетом 6:2 (1:0 2:1 3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Мищенко и Назар Гичибеков. У «Спартака» голы на свой счёт записали Кирилл Кольцов, Вячеслав Лещенко, Александр Хохлачёв, Вилле Лаюнен и Анатолий Никонцев, оформивший дубль.
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает восьмое место (67 очков), а «Адмирал» — двенадцатое в Восточной конференции (45 очков).
«Амур» – «Северсталь» 4:2
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Северсталь» со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Пикар и Кирилл Рассказов. Среди подопечных Александра Гулявцева голы на свой счёт записали Максим Верёвкин и Максим Рыбин.
«Амур» одержал третью победу кряду и, набрав 66 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Северсталь» девятая в Западной конференции (64 очка).
«Йокерит» – «Слован» 2:3
Финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл братиславскому «Словану» — 2:3.
В составе победителей по шайбе забросили Ян Бухтеле, Михал Ржепик и Патрик Лампер.
За хозяев отличились Хенри Иконен и Пекка Йормакка.
Таким образом, «Слован» прервал серию из восьми поражений, у него стало 44 очка. Клуб из Братиславы в турнирной таблице Западной конференции идет предпоследним, 12-м.
У «Йокерита» осталось 84 очка. Финский клуб на Западе идет третьим.
В следующих матчах КХЛ «Йокерит» 28 декабря в гостях сыграет с «Витязем», а «Слован» 30 декабря дома встретится с «Йокеритом».