«Спартак» на выезде одолел «Куньлунь»

В составе победителей праздновали успех нападающий Анатолий Никонцев (16-я минута), защитник Дмитрий Юдин (18) и Александр Хохлачёв (60). В составе китайского клуба точным броском отметился нападающий Яакко Риссанен (53).
Красно-белые прервали двухматчевую серию неудач и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» – «Спартак» – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Никонцев — 6 (Воронин), 15:08 — 0:1. Юдин — 3 (Мирнов, Воронин), 17:07 — 0:2. Риссанен — 4 (Кулда), 53:11 — 1:2. Хохлачев — 12 (п.в.), 59:28 — 1:3. Нереализованный буллит: Лещенко (50:06).Вратари: Хелльберг (58:25 — 59:28) — Беспалов.Штраф: 6 — 4.Броски: 27 (9+6+12) — 30 (10+11+9).