«Спартак» на выезде одолел «Куньлунь»

Красно-белые прервали двухматчевую серию неудач и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В составе победителей праздновали успех нападающий Анатолий Никонцев (16-я минута), защитник Дмитрий Юдин (18) и Александр Хохлачёв (60). В составе китайского клуба точным броском отметился нападающий Яакко Риссанен (53).

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