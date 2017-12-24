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    «Спартак» на выезде одолел «Куньлунь»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Спартак
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Спартак» обыграл «Куньлунь» со счетом 3:1 (2:0 0:0 1:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей праздновали успех нападающий Анатолий Никонцев (16-я минута), защитник Дмитрий Юдин (18) и Александр Хохлачёв (60). В составе китайского клуба точным броском отметился нападающий Яакко Риссанен (53).

    Красно-белые прервали двухматчевую серию неудач и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» – «Спартак» – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
    Голы: Никонцев — 6 (Воронин), 15:08 — 0:1. Юдин — 3 (Мирнов, Воронин), 17:07 — 0:2. Риссанен — 4 (Кулда), 53:11 — 1:2. Хохлачев — 12 (п.в.), 59:28 — 1:3. Нереализованный буллит: Лещенко (50:06).Вратари: Хелльберг (58:25 — 59:28) — Беспалов.Штраф: 6 — 4.Броски: 27 (9+6+12) — 30 (10+11+9).
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