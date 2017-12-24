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    Бурмистров завершил карьеру в НХЛ

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    Александр Бурмистров
    На фото:Александр Бурмистров
    Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров принял решение завершить карьеру в НХЛ.

    Об этом на своей странице в Twitter сообщил агент хоккеиста Дэн Милстейн.

    По его словам, в ближайшие дни будет объявлено о том, где продолжит выступления 26-летний форвард.

    Летом текущего года Бурмистров подписал однолетний контракт с «Ванкувером». Ранее он выступал за океаном за «Атланту», «Виннипег» и «Аризону», проведя в общей сложности 348 матчей и набрав 101 очко (37+64).

    «Ванкувер» обыграл «Детройт», Бурмистров сделал результативную передачу

    В КХЛ правами на Бурмистрова владеет казанский «Ак Барс».

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