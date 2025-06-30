Футбол с изюминкой: Обзор Rematch

Rematch — это уличный футбол, предлагающий менее серьезный и более аркадный опыт.

Спустя некоторое время затишья EA Sports FC — флагман современных футсимов — получил своеобразную альтернативу: на поле вышла студия Sloclap с уличным футболом формата пять на пять, в котором аутентичность уступает место чистому аркадному веселью.

За рамками явного акцента на реализм (и не менее жадного маркетинга EA) напрашивался релиз проекта менее напряженного, но по-настоящему азартного.

Именно так на свет появилась обновленная версия Sensible Soccer под названием Sociable Soccer, а теперь и ребята из Sloclap, известные по боевику Sifu, выпустили игру с лаконичным названием Rematch.

В общем понимании Rematch можно представить как «Be A Pro» из EA FC, вырванный из одиночного режима и превращенный в отдельную онлайн-игру. Или, если угодно, перед нами новая Rocket League, только вместо машин — настоящие футболисты, — отмечают в Gamingbolt.

Игровой процесс Rematch предполагает управление одним персонажем на мини-поле, окруженном стеклянными стенами, от которых мяч в моменте отлетает по непредсказуемой траектории. Матчи здесь длятся по шесть минут и проходят в формате три на три, четыре на четыре или пять на пять.

В Rematch отсутствует локальный мультиплеер, и играть можно только по сети. Исключением являются тренировка и свободная игра в одиночку, без соперников.

Как и Sifu, футбольная аркада предлагает неочевидную и довольно глубокую систему управления. Направление удара задается правым стиком, а подкрутка — левым. При этом для передач и навесов снова задействуется левый стик, но в другом контексте.

В арсенале Rematch заложено множество приемов: финты, перехваты мяча с точной синхронизацией нажатий, прыжки в роли вратаря, навесы — причем для последних нужно использовать модификатор, а не просто нажимать кнопку.

Проще всего здесь, пожалуй, выполнить подкат — и это многое говорит о сложности остального управления. Но не стоит бросаться в него бездумно: после падения игрок поднимается с явной задержкой.

Зато здесь можно не переживать по поводу рисков вылететь с поля за грубость: в Rematch нет ни судей, ни фолов, а атмосфера полностью пропитана духом уличного или «клеточного» футбола.

Атмосферный геймплей подчеркивает и визуальный стиль: мультяшная графика, по умолчанию выполненная в мягких тонах, окрашивается в неоново-яркую, будто перекочевавшую из Fortnite или Overwatch.

Rematch Steam

И этот эффект выбран неслучайно: Rematch с самого начала задумывалась как следующая большая онлайн-игра про командные разборки, а не как классический футбольный проект.

Сама тематика футбола здесь скорее сравнима с Троянским конем — как и в случае с Rocket League, которая никогда прямо не признает, что это обычный футбол, только с машинами.

На практике Rematch ощущается как Rocket League без колес. И в этом контексте его нестандартная система управления раскрывается особенно ярко.

Она легко осваивается, но требует времени, чтобы овладеть ею в совершенстве. И когда это случается, матчи превращаются в чистое киберспортивное напряжение, где исход решают действия, выполненные в долю секунды.

Несмотря на минимализм в режимах и структуре, Rematch предлагает все необходимое в рамках выбранного формата. В игре присутствует базовое обучение — Пролог — и ряд уроков, заточенных под развитие отдельных навыков и их отработку в комплексе.

После ознакомительного этапа можно переместиться в быстрые матчи. Начать лучше с формата три на три — хаотичного, стремительного и идеально подходящего для оттачивания основ.

Там вратарем становится тот, кто находится ближе всех к воротам, но зачастую «кипер» уже вовсю мчит вперед, а мячи влетают издали. В вариации четыре на четыре требуется больше координации и командного мышления.

В любом режиме Rematch при каждом новом розыгрыше меняет позицию игрока на поле. Хочешь — держись ее, хочешь — игнорируй. Но если бросишь ворота и пропустишь глупый мяч, команда едва ли это оценит.

Режим пять на пять, как кажется, станет основным выбором для тех, кто настроен играть в Rematch всерьез. Это самая организованная структура, которая поощряет дисциплину и позиционное мышление куда больше, чем хаотичные три на три или четыре на четыре.

Система подбора соперников на первых порах производит хорошее впечатление — изредка попадаются более опытные игроки, хотя и это заводит в большей степени, чем раздражает.

Вполне логично, что Rematch не пускает в основную лигу до достижения пятого уровня — до этого придется поиграть в быстрые матчи. Такой подход делает систему распределения гораздо чище и честнее.

Помимо глобального рейтинга, в футсиме можно собраться с друзьями в кастомном лобби, передав им код для присоединения.

Rematch Steam

В целом, на этом функционал игры пока заканчивается, но с точки зрения наполнения — это только исходная стадия.

Как и в других сетевых тайтлах, в Rematch полно скинов и косметики, которые можно купить за реальные деньги (причем недешево, особенно учитывая, что игра сама по себе платная). Однако по мере прогресса на счет игроков постепенно поступает внутренняя валюта.

Кому-то это не понравится, но в современных онлайн-играх такой подход давно стал нормой.

Первые патчи уже устранили ряд проблем со стабильностью — по крайней мере, на ПК. Именно «народная платформа», судя по всему, завоевала статус основной, поскольку функция кроссплея с консолями на сегодня не поддерживается.

Rematch — это динамичная, продуманная и по-настоящему увлекательная командная онлайн-аркада, в которой чувствуется потенциал настоящего киберспортивного хита.

Однако ощущение незавершенности все еще ей присуще, и будет интересно наблюдать, как быстро Sloclap сможет превратить задел в нечто крупное и влиятельное.