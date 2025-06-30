ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Футбол с изюминкой: Обзор Rematch

    Конкурент Rocket League, но не EA FC

    Игры Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Electronic Arts FC 25
    Вся лентаСамое главное
    Хаби Алонсо — главный тренер «Реала»Месяц Хаби Алонсо в «Реале»: гибкость, прессинг и шанс для молодежи ФК «Урал»«Урал» заменил Шатова на Ромащенко. Вернет ли экс-помощник Черчесова Екатеринбург в РПЛ? Жоау НевешМесси не справился в одиночку: «ПСЖ» разобрал «Интер Майами» и вышел в четвертьфинал КЧМ
  • 12:31
    • Сборная Афганистана готова сыграть с Россией
  • 11:55
    • Дзюба может вернуться в «Зенит»
    Все новости спорта
    Rematch
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Rematch
    Rematch — это уличный футбол, предлагающий менее серьезный и более аркадный опыт.
    Спустя некоторое время затишья EA Sports FC — флагман современных футсимов — получил своеобразную альтернативу: на поле вышла студия Sloclap с уличным футболом формата пять на пять, в котором аутентичность уступает место чистому аркадному веселью.

    За рамками явного акцента на реализм (и не менее жадного маркетинга EA) напрашивался релиз проекта менее напряженного, но по-настоящему азартного.

    Именно так на свет появилась обновленная версия Sensible Soccer под названием Sociable Soccer, а теперь и ребята из Sloclap, известные по боевику Sifu, выпустили игру с лаконичным названием Rematch.

    В общем понимании Rematch можно представить как «Be A Pro» из EA FC, вырванный из одиночного режима и превращенный в отдельную онлайн-игру. Или, если угодно, перед нами новая Rocket League, только вместо машин — настоящие футболисты, — отмечают в Gamingbolt.

    Игровой процесс Rematch предполагает управление одним персонажем на мини-поле, окруженном стеклянными стенами, от которых мяч в моменте отлетает по непредсказуемой траектории. Матчи здесь длятся по шесть минут и проходят в формате три на три, четыре на четыре или пять на пять.

  • Сгоревший клинок. Обзор Blades of Fire
  • Повествование не успело закончиться вовремя
  • 18/06/2025

    • В Rematch отсутствует локальный мультиплеер, и играть можно только по сети. Исключением являются тренировка и свободная игра в одиночку, без соперников.

    Как и Sifu, футбольная аркада предлагает неочевидную и довольно глубокую систему управления. Направление удара задается правым стиком, а подкрутка — левым. При этом для передач и навесов снова задействуется левый стик, но в другом контексте.

    В арсенале Rematch заложено множество приемов: финты, перехваты мяча с точной синхронизацией нажатий, прыжки в роли вратаря, навесы — причем для последних нужно использовать модификатор, а не просто нажимать кнопку.

    Проще всего здесь, пожалуй, выполнить подкат — и это многое говорит о сложности остального управления. Но не стоит бросаться в него бездумно: после падения игрок поднимается с явной задержкой.

    Зато здесь можно не переживать по поводу рисков вылететь с поля за грубость: в Rematch нет ни судей, ни фолов, а атмосфера полностью пропитана духом уличного или «клеточного» футбола.

    Атмосферный геймплей подчеркивает и визуальный стиль: мультяшная графика, по умолчанию выполненная в мягких тонах, окрашивается в неоново-яркую, будто перекочевавшую из Fortnite или Overwatch.

    Rematch
    Steam

    И этот эффект выбран неслучайно: Rematch с самого начала задумывалась как следующая большая онлайн-игра про командные разборки, а не как классический футбольный проект.

    Сама тематика футбола здесь скорее сравнима с Троянским конем — как и в случае с Rocket League, которая никогда прямо не признает, что это обычный футбол, только с машинами.

    На практике Rematch ощущается как Rocket League без колес. И в этом контексте его нестандартная система управления раскрывается особенно ярко.

    Она легко осваивается, но требует времени, чтобы овладеть ею в совершенстве. И когда это случается, матчи превращаются в чистое киберспортивное напряжение, где исход решают действия, выполненные в долю секунды.

    Несмотря на минимализм в режимах и структуре, Rematch предлагает все необходимое в рамках выбранного формата. В игре присутствует базовое обучение — Пролог — и ряд уроков, заточенных под развитие отдельных навыков и их отработку в комплексе.

    После ознакомительного этапа можно переместиться в быстрые матчи. Начать лучше с формата три на три — хаотичного, стремительного и идеально подходящего для оттачивания основ.

    Там вратарем становится тот, кто находится ближе всех к воротам, но зачастую «кипер» уже вовсю мчит вперед, а мячи влетают издали. В вариации четыре на четыре требуется больше координации и командного мышления.

  • Обзор Lies of P: Overture: Кукольная прелюдия
  • Лаконичное повествование с завораживающим визуалом
  • 12/06/2025

    • В любом режиме Rematch при каждом новом розыгрыше меняет позицию игрока на поле. Хочешь — держись ее, хочешь — игнорируй. Но если бросишь ворота и пропустишь глупый мяч, команда едва ли это оценит.

    Режим пять на пять, как кажется, станет основным выбором для тех, кто настроен играть в Rematch всерьез. Это самая организованная структура, которая поощряет дисциплину и позиционное мышление куда больше, чем хаотичные три на три или четыре на четыре.

    Система подбора соперников на первых порах производит хорошее впечатление — изредка попадаются более опытные игроки, хотя и это заводит в большей степени, чем раздражает.

    Вполне логично, что Rematch не пускает в основную лигу до достижения пятого уровня — до этого придется поиграть в быстрые матчи. Такой подход делает систему распределения гораздо чище и честнее.

    Помимо глобального рейтинга, в футсиме можно собраться с друзьями в кастомном лобби, передав им код для присоединения.

    Rematch
    Steam

    В целом, на этом функционал игры пока заканчивается, но с точки зрения наполнения — это только исходная стадия.

    Как и в других сетевых тайтлах, в Rematch полно скинов и косметики, которые можно купить за реальные деньги (причем недешево, особенно учитывая, что игра сама по себе платная). Однако по мере прогресса на счет игроков постепенно поступает внутренняя валюта.

    Кому-то это не понравится, но в современных онлайн-играх такой подход давно стал нормой.

    Первые патчи уже устранили ряд проблем со стабильностью — по крайней мере, на ПК. Именно «народная платформа», судя по всему, завоевала статус основной, поскольку функция кроссплея с консолями на сегодня не поддерживается.

    Rematch — это динамичная, продуманная и по-настоящему увлекательная командная онлайн-аркада, в которой чувствуется потенциал настоящего киберспортивного хита.

    Однако ощущение незавершенности все еще ей присуще, и будет интересно наблюдать, как быстро Sloclap сможет превратить задел в нечто крупное и влиятельное.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бонзи — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рублев — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Дрейпер — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Димитров — Нисиока
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Гастон — Меншик
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •