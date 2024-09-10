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    Sony анонсировала PlayStation 5 Pro

    Игры Sony Игры для PlayStation 5
    В рамках «технической» презентации Sony официально представила консоль PlayStation 5 Pro, развеяв тем самым слухи и спекуляции по поводу цены, характеристик и дизайна.

    PS5 Pro
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    PS5 Pro

    Старт продаж новых устройств намечен на 7 ноября этого года, при этом с 26 сентября Pro-модели будут доступны по предзаказу. За самую совершенную версию текущего поколения придется заплатить $700.

    Презентация PlayStation 5 Pro

    PS5 Pro будет оснащена более мощным графическим чипом и ускоренной памятью, а также сможет обрабатывать изображения на 45% быстрее, делая тем самым игровой процесс ощутимо плавнее.

    PS5 Pro
    Sony

    Вместе с тем в новой версии улучшатся технологии рейтрейсинга и масштабирования. Сами устройства будут поставляться без оптического привода, за него нужно доплачивать отдельно.

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