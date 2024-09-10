Sony анонсировала PlayStation 5 Pro

В рамках «технической» презентации Sony официально представила консоль, развеяв тем самым слухи и спекуляции по поводу цены, характеристик и дизайна.

Старт продаж новых устройств намечен на 7 ноября этого года, при этом с 26 сентября Pro-модели будут доступны по предзаказу. За самую совершенную версию текущего поколения придется заплатить $700.

Презентация PlayStation 5 Pro

PS5 Pro будет оснащена более мощным графическим чипом и ускоренной памятью, а также сможет обрабатывать изображения на 45% быстрее, делая тем самым игровой процесс ощутимо плавнее.

PS5 Pro Sony

Вместе с тем в новой версии улучшатся технологии рейтрейсинга и масштабирования. Сами устройства будут поставляться без оптического привода, за него нужно доплачивать отдельно.