Sony рискует столкнуться с техническими трудностями эмуляции PS3 на PS5

Эмуляция PS3 на PS5 может оказаться под угрозой из-за технической загвоздки из прошлого.

В частности, эксперты Digital Foundry считают, что нативный перенос PS3-библиотеки станет невозможным из-за уникальности процессора Cell, на котором работала консоль нулевых.

Технические особенности Cell создают ряд препятствий в процессе переноса игр на современные x86, в результате чего порт может утратить производительность. С аналогичными проблемами в течение многих лет пытаются бороться создатели эмулятора RPCS3 на ПК.

В таких условиях Sony может рассчитывать на эмуляцию «слабых» игр, у которых зависимость от параметров Cell сводится к минимуму, в то время как перенос полноценной библиотеки остается невыполнимым.