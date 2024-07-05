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    Sony рискует столкнуться с техническими трудностями эмуляции PS3 на PS5

    Игры Sony Игры для PlayStation 5
    Эмуляция PS3 на PS5 может оказаться под угрозой из-за технической загвоздки из прошлого.

    PlayStation 3
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    PlayStation 3

    В частности, эксперты Digital Foundry считают, что нативный перенос PS3-библиотеки станет невозможным из-за уникальности процессора Cell, на котором работала консоль нулевых.

    Технические особенности Cell создают ряд препятствий в процессе переноса игр на современные x86, в результате чего порт может утратить производительность. С аналогичными проблемами в течение многих лет пытаются бороться создатели эмулятора RPCS3 на ПК.

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    • В таких условиях Sony может рассчитывать на эмуляцию «слабых» игр, у которых зависимость от параметров Cell сводится к минимуму, в то время как перенос полноценной библиотеки остается невыполнимым.

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