ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан Нагельсман и Мануэль НойерНа пути к Евро. Героические исландцы, хитроумный Нагельсман и кошмар Милика
  • 09:05
    • Карпин: Готов ли я остаться в сборной? Зависит от предложения
  • 23:55
    • Германия вырвала победу у Греции в товарищеском матче
  • 23:44
    • Англия неожиданно проиграла Исландии, а Шотландия сыграла вничью с Финляндией
  • 23:35
    • Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Remedy представила физическое издание Alan Wake 2 и DLC Night Springs

    Игры Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Alan Wake 2
    На мероприятии Summer Game Fest 2024 студия Remedy Entertainment выступила с новыми анонсами Alan Wake 2.

    Alan Wake 2
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Alan Wake 2

    Так, представители компании подтвердили выход игры на физических носителях. Кроме того, с 22 октября начнутся продажи коробочного издания Deluxe для консолей, а в ноябре планируется выпуск лимитированной версии за $200 с артбуком, набором мелкой атрибутики, репликой ангельской лампы Алана и всеми особенностями Deluxe.

    Дополнение Night Springs

    Во второй половине презентации Remedy уделила внимание DLC Night Springs, релиз которого запланирован на 8 июня. В рамках дополнения пользователи получат три новых сценария в Найт-Спрингс, а также 12 достижений и фоторежим.

  • Обзор Senua's Saga: Hellblade 2: Совершенство в лучшем его исполнении
  • Захватывающее приключение с глубоким нарративом
  • 01/06/2024

    • В конце года сюжет Alan Wake 2 расширят за счет сюжетного DLC The Lake House.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия и Хорватия много не забьют
  • Португалия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Эдмонтон» устроит яркое представление на льду «Флориды»
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Испания не оставит шансов своему сопернику
  • Испания — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Испания — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бельгия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мексика — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Швеция — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •