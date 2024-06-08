Remedy представила физическое издание Alan Wake 2 и DLC Night Springs

На мероприятии Summer Game Fest 2024 студия Remedy Entertainment выступила с новыми анонсами

Так, представители компании подтвердили выход игры на физических носителях. Кроме того, с 22 октября начнутся продажи коробочного издания Deluxe для консолей, а в ноябре планируется выпуск лимитированной версии за $200 с артбуком, набором мелкой атрибутики, репликой ангельской лампы Алана и всеми особенностями Deluxe.

Дополнение Night Springs

Во второй половине презентации Remedy уделила внимание DLC Night Springs, релиз которого запланирован на 8 июня. В рамках дополнения пользователи получат три новых сценария в Найт-Спрингс, а также 12 достижений и фоторежим.

В конце года сюжет Alan Wake 2 расширят за счет сюжетного DLC The Lake House.