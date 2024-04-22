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    Версию Starfield для PS5 разрабатывали четыре года

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    Версия Starfield для консоли PlayStation 5 была более чем реальной и находилась на стадии разработки около четырех лет.

    Starfield
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    Starfield

    Эту информацию обнародовал 3D-дизайнер Bethesda Game Studios Джейсон Тонкс в своем профиле LinkedIn. Сотрудник игровой компании отметил, что над портом космического приключения для Sony-девайсов команда трудилась до 2021 года — до момента, пока Microsoft не заключила сделку о приобретении Bethesda.

    Изначально Starfield должна была получить поддержку всех основных игровых платформ, но позже в Sony надеялись на получение эксклюзивных прав, корпорация Microsoft сыграла на опережение.

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    • Ранее ходили слухи о том, что Starfield все же выйдет на PS5 в рамках новой стратегии конкурентов из Xbox, которая предусматривает мультиплатформенность эксклюзивов. Однако никаких деталей с тех пор по-прежнему нет.

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