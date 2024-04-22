Версию Starfield для PS5 разрабатывали четыре года

Версиядля консолибыла более чем реальной и находилась на стадии разработки около четырех лет.

Эту информацию обнародовал 3D-дизайнер Bethesda Game Studios Джейсон Тонкс в своем профиле LinkedIn. Сотрудник игровой компании отметил, что над портом космического приключения для Sony-девайсов команда трудилась до 2021 года — до момента, пока Microsoft не заключила сделку о приобретении Bethesda.

Изначально Starfield должна была получить поддержку всех основных игровых платформ, но позже в Sony надеялись на получение эксклюзивных прав, корпорация Microsoft сыграла на опережение.

Ранее ходили слухи о том, что Starfield все же выйдет на PS5 в рамках новой стратегии конкурентов из Xbox, которая предусматривает мультиплатформенность эксклюзивов. Однако никаких деталей с тех пор по-прежнему нет.