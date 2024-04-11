В Star Wars Outlaws появится Ки'ра из «Хана Соло»

Презентация сюжетного трейлера была дополнена интервью, которое дали разработчики игры изданию Game Informer, благодаря чему стала известна еще одна деталь будущего шутера.

В частности, разработчики подтвердили появление в игре леди Ки'ры — представительницы «Багрового рассвета», роль которой в фильме «Хан Соло: Звездные войны» исполнила Эмилия Кларк. Однако сама кинозвезда не принимает участия в работе над персонажем, озвучкой займется другая актриса.

Ки'ра в Star Wars Outlaws www.gameinformer.com

На текущий момент неизвестно, насколько значимой будет роль новой героини в сюжете экшена, релиз которого намечен на 30 августа. Игра появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.