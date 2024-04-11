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    В Star Wars Outlaws появится Ки'ра из «Хана Соло»

    Игры Ubisoft Star Wars Outlaws
    Презентация сюжетного трейлера Star Wars: Outlaws была дополнена интервью, которое дали разработчики игры изданию Game Informer, благодаря чему стала известна еще одна деталь будущего шутера.

    Star Wars Outlaws
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    Star Wars Outlaws

    В частности, разработчики подтвердили появление в игре леди Ки'ры — представительницы «Багрового рассвета», роль которой в фильме «Хан Соло: Звездные войны» исполнила Эмилия Кларк. Однако сама кинозвезда не принимает участия в работе над персонажем, озвучкой займется другая актриса.

    Ки'ра в Star Wars Outlaws

    На текущий момент неизвестно, насколько значимой будет роль новой героини в сюжете экшена, релиз которого намечен на 30 августа. Игра появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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