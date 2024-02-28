Издательство DreadXP анонсировало игру по «Паранормальному явлению»

Кадр из анонса игры Фото: YouTube
Свои намерения издатель подтвердил, опубликовав тематический тизер. Работу над ужасом доверили DarkStone Digital — студии, которую в игровом комьюнити знают по проектам The Mortuary Assistant и My Friendly Neighborhood.
Анонс хоррора от DreadXP
На текущий момент известно, что новый опыт будет основан на механике реагирования на происходящие события в зависимости от того, как поведет себя игрок в конкретной ситуации. Больше информации обещают раскрыть позже.
Релиз игры запланирован на 2026 год на нескольких платформах.