Издательство DreadXP анонсировало игру по «Паранормальному явлению»

Компания DreadXP планирует пополнить темный сегмент индустрии видеоигр новым тайтлом, за основу которого будут взяты события из хоррора «Паранормальное явление».

Свои намерения издатель подтвердил, опубликовав тематический тизер. Работу над ужасом доверили DarkStone Digital — студии, которую в игровом комьюнити знают по проектам The Mortuary Assistant и My Friendly Neighborhood.

Анонс хоррора от DreadXP

На текущий момент известно, что новый опыт будет основан на механике реагирования на происходящие события в зависимости от того, как поведет себя игрок в конкретной ситуации. Больше информации обещают раскрыть позже.

Релиз игры запланирован на 2026 год на нескольких платформах.