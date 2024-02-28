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    Издательство DreadXP анонсировало игру по «Паранормальному явлению»

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    Компания DreadXP планирует пополнить темный сегмент индустрии видеоигр новым тайтлом, за основу которого будут взяты события из хоррора «Паранормальное явление».

    Кадр из анонса игры
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    Кадр из анонса игры

    Свои намерения издатель подтвердил, опубликовав тематический тизер. Работу над ужасом доверили DarkStone Digital — студии, которую в игровом комьюнити знают по проектам The Mortuary Assistant и My Friendly Neighborhood.

    Анонс хоррора от DreadXP

    На текущий момент известно, что новый опыт будет основан на механике реагирования на происходящие события в зависимости от того, как поведет себя игрок в конкретной ситуации. Больше информации обещают раскрыть позже.

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