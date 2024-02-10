Инсайдеры намекают на скорый анонс новой консоли Nintendo

Корпорация Nintendo может анонсировать новую модель портативной консоли уже. Об этом рассказал инсайдер, информация которого ранее характеризовалась высокой точностью.

В рамках своего последнего подкаста с инсайдами по Nintendo, в затем в качестве гостя на Game & Talk Podcast блогер заявил о предстоящем анонсе, который должен пройти раньше запланированной на 18-е число GDC.

За высказываниями NateDrake последовали эксклюзивы от Universo Nintendo, которые, связавшись со своими источниками внутри компании, также указали на мартовскую презентацию преемницы Switch.

В Universo Nintendo сообщили о том, что разработчики игр уже сотрудничают с Nintendo, чтобы как можно быстрее представить свои тайтлы после показа Switch 2, а розничные магазины готовятся принимать предварительные заказы на новые консоли.