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    Инсайдеры намекают на скорый анонс новой консоли Nintendo

    Игры Игры для Nintendo Switch
    Корпорация Nintendo может анонсировать новую модель портативной консоли уже в марте этого года. Об этом рассказал инсайдер NateDrake, информация которого ранее характеризовалась высокой точностью.

    Nintendo Switch
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    Nintendo Switch

    В рамках своего последнего подкаста с инсайдами по Nintendo, в затем в качестве гостя на Game & Talk Podcast блогер заявил о предстоящем анонсе, который должен пройти раньше запланированной на 18-е число GDC.

    За высказываниями NateDrake последовали эксклюзивы от Universo Nintendo, которые, связавшись со своими источниками внутри компании, также указали на мартовскую презентацию преемницы Switch.

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