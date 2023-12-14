Эксклюзив Rise of the Ronin для PS5 доступен по предзаказу

Ивент The Game Awards 2023 студияукрасила своей презентацией трейлера последнего на данный момент проекта —, права на который получит Sony, а с 14 декабря игра доступна в PS Store по предзаказу.

Приобрести экшен пользователи могут в базовой и расширенной версиях. Вторая, помимо самой игры, включает в себя несколько наборов оружия, брони и саундтрек.

Сюжет переносит нас в Японию конца 19 века, в эпоху заката 300-летнего периода Эдо, где героев ждет опасное путешествие. Храбрецы должны приложить все усилия, чтобы покончить с хаосом, который накрыл страну из-за тирании правителей, болезней и раскола общества.

Выход PS5-эксклюзива намечен на 22 марта 2024 года.