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    Эксклюзив Rise of the Ronin для PS5 доступен по предзаказу

    Игры Sony Игры для PlayStation 5
    Ивент The Game Awards 2023 студия Team Ninja украсила своей презентацией трейлера последнего на данный момент проекта — Rise of the Ronin, права на который получит Sony, а с 14 декабря игра доступна в PS Store по предзаказу.

    Rise of the Ronin
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    Rise of the Ronin

    Приобрести экшен пользователи могут в базовой и расширенной версиях. Вторая, помимо самой игры, включает в себя несколько наборов оружия, брони и саундтрек.

    Сюжет переносит нас в Японию конца 19 века, в эпоху заката 300-летнего периода Эдо, где героев ждет опасное путешествие. Храбрецы должны приложить все усилия, чтобы покончить с хаосом, который накрыл страну из-за тирании правителей, болезней и раскола общества.

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