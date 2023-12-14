Эксклюзив Rise of the Ronin для PS5 доступен по предзаказу

Rise of the Ronin Фото: PS Store
Приобрести экшен пользователи могут в базовой и расширенной версиях. Вторая, помимо самой игры, включает в себя несколько наборов оружия, брони и саундтрек.
Сюжет переносит нас в Японию конца 19 века, в эпоху заката 300-летнего периода Эдо, где героев ждет опасное путешествие. Храбрецы должны приложить все усилия, чтобы покончить с хаосом, который накрыл страну из-за тирании правителей, болезней и раскола общества.
Выход PS5-эксклюзива намечен на 22 марта 2024 года.