Библиотеку PlayStation пополнит эксклюзивный контент Call of Duty: Modern Warfare III

Компанияи издательпорадовали консольщиков PlayStation эксклюзивным контентом

Обладателям двух поколений PlayStation, сделавшим предзаказ шутера в PS Store, разблокируется набор Lockpick Operator Pack, который станет доступен после релиза игры.

Эксклюзивный контент Call of Duty: Modern Warfare III

В контент войдут камуфляжный скин синих тонов для оператора «Отмычки», нож в сине-золотом оформлении, чертежи для пистолета-пулемета. Анонсированный набор стал возможным благодаря партнерству Activision и Sony.

Call of Duty: Modern Warfare III выйдет 10 ноября. Новая игра появится на ПК и двух поколениях консолей PlayStation и Xbox.