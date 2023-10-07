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    Библиотеку PlayStation пополнит эксклюзивный контент Call of Duty: Modern Warfare III

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    Компания Sony и издатель Activision порадовали консольщиков PlayStation эксклюзивным контентом Call of Duty: Modern Warfare III.

    Call of Duty: Modern Warfare III
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    Call of Duty: Modern Warfare III

    Обладателям двух поколений PlayStation, сделавшим предзаказ шутера в PS Store, разблокируется набор Lockpick Operator Pack, который станет доступен после релиза игры.

    Эксклюзивный контент Call of Duty: Modern Warfare III

    В контент войдут камуфляжный скин синих тонов для оператора «Отмычки», нож в сине-золотом оформлении, чертежи для пистолета-пулемета. Анонсированный набор стал возможным благодаря партнерству Activision и Sony.

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