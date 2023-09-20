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    Activision знакомит игроков с зомби-режимом ​​Call of Duty: Modern Warfare III в новом трейлере

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    Студия Activision, подтвердившая ранее возвращение в Modern Warfare III зомби-режима, показала кинематографический трейлер, поведав историю о том, как эти существа просочились в игровой мир.

    Call of Duty: Modern Warfare III
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    Call of Duty: Modern Warfare III

    Причиной появления зомби стало биологическое оружие, оказавшееся в недобрых руках. Несмотря на отсутствие кадров геймплея, разработчики говорили о том, что игровой процесс в шутере 2023 года получит существенные отличия, если сравнивать его с прошлыми частями.

    Зомби-режим в Call of Duty: Modern Warfare III

    Также в Activision уверяют, что данный режим в MW3 станет «самым крупным в истории серии».

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