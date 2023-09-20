Activision знакомит игроков с зомби-режимом ​​Call of Duty: Modern Warfare III в новом трейлере

Call of Duty: Modern Warfare III Фото: callofduty.com
Причиной появления зомби стало биологическое оружие, оказавшееся в недобрых руках. Несмотря на отсутствие кадров геймплея, разработчики говорили о том, что игровой процесс в шутере 2023 года получит существенные отличия, если сравнивать его с прошлыми частями.
Зомби-режим в Call of Duty: Modern Warfare III
Также в Activision уверяют, что данный режим в MW3 станет «самым крупным в истории серии».
Выход Call of Duty: Modern Warfare III назначен на 10 ноября. Игра появится на ПК и двух поколениях консолей от Sony и Microsoft.