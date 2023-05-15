Студия Pet Project Games показала 13 минут геймплея хоррора Ripout

Студиявыкатила 13 минут геймплея— хоррор-шутера, релиз которого запланирован на этот год.

Осенью 2022-го разработчики запустили закрытую бета-кампанию с целью получить фидбэк от геймеров. Самые популярные пожелания компания решила допилить в игру, о чем и рассказала в видео.

Геймплей Ripout

Так, в Ripout пользователей ждет больше оружия, улучшенная механика стрельбы, плавные движения и увеличенная скорость перемещения. Дополнительно игра презентует больше уровней прохождения.

Основная цель в Ripout — зачистка главным героем старых космических кораблей от монстров, которые там затаились. Игра будет доступна на ПК, PS5, Xbox Series.