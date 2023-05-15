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    Студия Pet Project Games показала 13 минут геймплея хоррора Ripout

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    Студия Pet Project Games выкатила 13 минут геймплея Ripout — хоррор-шутера, релиз которого запланирован на этот год.

    Ripout
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    Ripout

    Осенью 2022-го разработчики запустили закрытую бета-кампанию с целью получить фидбэк от геймеров. Самые популярные пожелания компания решила допилить в игру, о чем и рассказала в видео.

    Геймплей Ripout

    Так, в Ripout пользователей ждет больше оружия, улучшенная механика стрельбы, плавные движения и увеличенная скорость перемещения. Дополнительно игра презентует больше уровней прохождения.

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    • Основная цель в Ripout — зачистка главным героем старых космических кораблей от монстров, которые там затаились. Игра будет доступна на ПК, PS5, Xbox Series.

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