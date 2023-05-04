EA Sports представила трейлер гонки F1 23

Компания EA Sports выкатила трейлер— новой части гоночного симулятора от студии Codemasters. Релиз запланирован на

В предстоящей игре пользователей ждет возвращение гейм-мода Braking Point. В нем юзерам представят новый сюжет о команде Konnersport Racing Team и ее героях — Эйдене Джексоне и Девоне Батлере. На этот раз к ним присоединится сестра Девона — Калли Майер, ставшая первой девушкой, выигравшей F2.

Трейлер F1 23

Сохранится в гонке режим «Моя команда». Там игроки формируют персональную бригаду ради побед в топ-турнире.

Более того, в F1 23 будут представлены новые трассы — Las Vegas Street Circuit и ​​Losail International Circuit. Последняя является аналогом реальной трассы в Катаре.