ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиНелюбовь. Брак по расчету между Месси и ПСЖ исчерпал себя
  • 12:10
    • КХЛ назвала претендентов на приз лучшему новичку сезона
  • 11:37
    • Семак, Галактионов и Абаскаль претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в апреле
  • 10:35
    • «Барселона» предложит Месси контракт на 50 млн евро. В Саудовской Аравии готовы заплатить 400 млн евро
  • 10:32
    • EA Sports представила трейлер гонки F1 23
  • 10:17
    • «Бешикташ» может купить одного из лидеров «Зенита»
    Все новости спорта

    EA Sports представила трейлер гонки F1 23

    Игры Electronic Arts Игры для ПК
    Компания EA Sports выкатила трейлер F1 23 — новой части гоночного симулятора от студии Codemasters. Релиз запланирован на 16 июня.

    F1 23
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    F1 23

    В предстоящей игре пользователей ждет возвращение гейм-мода Braking Point. В нем юзерам представят новый сюжет о команде Konnersport Racing Team и ее героях — Эйдене Джексоне и Девоне Батлере. На этот раз к ним присоединится сестра Девона — Калли Майер, ставшая первой девушкой, выигравшей F2.

    Трейлер F1 23

    Сохранится в гонке режим «Моя команда». Там игроки формируют персональную бригаду ради побед в топ-турнире.

  • Детектив о 40-х, Бразилия-стайл разборки и еще 8 величайших игр от Rockstar Games
  • Только шедевры, которые хочется перепройти
  • 27/04/2023

    • Более того, в F1 23 будут представлены новые трассы — Las Vegas Street Circuit и ​​Losail International Circuit. Последняя является аналогом реальной трассы в Катаре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» наконец-то одолеет «чаек»
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Быстрая коронация «Наполи»?
  • «Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Поднимется ли «Атлетик» в зону Лиги конференций?
  • «Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Свентек — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 1
    •