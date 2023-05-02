Star Wars Jedi: Survivor выдала лучший старт в Steam за всю историю франшизы

Приключенческий экшенвлетел в геймпространство с самым мощным стартом серии в Steam. Не помешали глитчи и баги, с которыми сталкивались юзеры ПК.

Так, пиковое количество одновременных пользователей в период с 25 апреля по 2 мая составило 67,855 игроков. Ранее персональный рекорд в играх по «Звездным войнам» удерживала Star Wars Jedi: Fallen Order. В момент релиза ее максимальный онлайн дошел до 46,550 геймеров.

Пятерка игр серии ‘Star Wars’ выглядит следующим образом:

1. Star Wars Jedi: Survivor — 67,855;

2. Star Wars Jedi: Fallen Order — 46,550;

3. Star Wars: Squadrons — 36,492;

4. Star Wars: The Old Republic — 34,210;

5. Star Wars: Battlefront II (2017) — 10,489.

Ранее студия GamesVoice подтвердила работу над русской озвучкой Survivor для ПК-версии и открыла сбор донатов.