Star Wars Jedi: Survivor выдала лучший старт в Steam за всю историю франшизы

Star Wars Jedi: Survivor Фото: Steam
Так, пиковое количество одновременных пользователей в период с 25 апреля по 2 мая составило 67,855 игроков. Ранее персональный рекорд в играх по «Звездным войнам» удерживала Star Wars Jedi: Fallen Order. В момент релиза ее максимальный онлайн дошел до 46,550 геймеров.
Пятерка игр серии ‘Star Wars’ выглядит следующим образом:
1. Star Wars Jedi: Survivor — 67,855;
2. Star Wars Jedi: Fallen Order — 46,550;
3. Star Wars: Squadrons — 36,492;
4. Star Wars: The Old Republic — 34,210;
5. Star Wars: Battlefront II (2017) — 10,489.
Ранее студия GamesVoice подтвердила работу над русской озвучкой Survivor для ПК-версии и открыла сбор донатов.