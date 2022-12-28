Джон Линнеман: выпуск Nintendo Switch Pro был отменен

В подкастетехнообозревательподелился планами Nintendo касательно pro-версии Switch, которым не суждено сбыться.

По его информации, несмотря на массово распространяемые слухи в медиа, в Nintendo отбросили идею выпуска апдейт-приставки.

«Насколько мне удалось понять из общения с некоторыми разработчиками, был момент, когда Nintendo намеревалась выпустить новую версию консоли, но, вероятно, отказалась от этой затеи. Следовательно, нужно ждать полноценную преемницу Switch», — Джон Линнеман.

Однако Джон также убежден, что условной Switch 2 в 2023-м не будет. По мнению обозревателя, в следующем Nintendo вновь сконцентрируется на реализации Switch Lite и Switch OLED.