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    Джон Линнеман: выпуск Nintendo Switch Pro был отменен

    Игры Игры для Nintendo Switch
    В подкасте Digital Foundry технообозреватель Джон Линнеман поделился планами Nintendo касательно pro-версии Switch, которым не суждено сбыться.

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    Nintendo Switch

    По его информации, несмотря на массово распространяемые слухи в медиа, в Nintendo отбросили идею выпуска апдейт-приставки.

    «Насколько мне удалось понять из общения с некоторыми разработчиками, был момент, когда Nintendo намеревалась выпустить новую версию консоли, но, вероятно, отказалась от этой затеи. Следовательно, нужно ждать полноценную преемницу Switch», — Джон Линнеман.

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    • Однако Джон также убежден, что условной Switch 2 в 2023-м не будет. По мнению обозревателя, в следующем Nintendo вновь сконцентрируется на реализации Switch Lite и Switch OLED.

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