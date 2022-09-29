EA Sports раскрыла детали Franchise Mode в NHL 23

Разработчики NHL 23 выпустили очередной видеоролик, в котором презентовали новые функции в симуляторе хоккея.

Главной киллер-фичей в этом году станет Franchise Mode, в котором игроки с нуля создают свой чемпионат .



Процесс создания турнира в NHL 23 Twitter

В процессе придумывания собственного турнира геймеры будут управлять малейшими деталями — от количества команд, конференций, дивизионов до очков, присуждаемых за победу/поражение, и потолка зарплат.

Режимы в NHL 23

Зарубиться в одном чемпе можно будет чисто «Оригинальной шестеркой» или кастомными командами + клубы из европейских чемпионатов станут доступны во Franchise Mode.

В режиме World of Chel пользователей ждет максимум хоккея и поддержка кроссплатформы, а в онлайн-матчах игроки смогут сохранять собственные схематические наработки для повторного использования и быстрой их загрузки в следующих играх.

Релиз NHL 23 намечен на 14 октября 2022-го. Симулятор выйдет на консолях двух поколений.