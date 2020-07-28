Разработчики FIFA 21 борются со сливами в сети

Определенный круг пользователейполучил отбета-версию игры, но некоторая информация о новой части симулятора попала в интернет.

Среди людей, получивших доступ к FIFA 21, есть блогеры и представители медиа, из-за чего скриншоты, видео и другие инсайды без уведомления публикуются в сети. Разработчики игры отыскивают в социальных сетях утечки и сразу их блокируют.

Совсем недавно в интернете появился неофициальный трейлер с геймплеем, который вскоре был удален. Несмотря на бета-версию, в финальном варианте игры будет ряд изменений, с которыми пользователи ознакомятся лишь после выхода новой части. 0