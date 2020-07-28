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    Разработчики FIFA 21 борются со сливами в сети

    Игры Electronic Arts FIFA 21
    Определенный круг пользователей FIFA получил от EA бета-версию игры, но некоторая информация о новой части симулятора попала в интернет.

    Кадр из FIFA 21
    Кадр из FIFA 21

    Среди людей, получивших доступ к FIFA 21, есть блогеры и представители медиа, из-за чего скриншоты, видео и другие инсайды без уведомления публикуются в сети. Разработчики игры отыскивают в социальных сетях утечки и сразу их блокируют.

    Совсем недавно в интернете появился неофициальный трейлер с геймплеем, который вскоре был удален. Несмотря на бета-версию, в финальном варианте игры будет ряд изменений, с которыми пользователи ознакомятся лишь после выхода новой части. 0

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