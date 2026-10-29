Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после того, как его признали лучшим обладателем «Золотого мяча» за всю историю по итогам голосования на сайте France Football.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Футбол принадлежит болельщикам. Спасибо всем фанатам по всему миру. "Золотой мяч" всех времён также ваш», — написал португалец в социальных сетях.

Голосование на сайте France Football было платным и открытым для всех желающих. По его итогам версия Роналду образца 2008 года опередила Лионеля Месси 2012 года.

В сезоне-2007/08 Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии. Кроме того, португалец получил «Золотую бутсу», забив 42 мяча в 49 матчах.