Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль прервал серию из 10 результативных матчей подряд. Это произошло в игре 10-го тура испанской Примеры против мадридского «Реала». Каталонский клуб уступил со счетом 1:2.

Ламин Ямаль globallookpress.com

До этого матча 19-летний вингер совершил 20 результативных действий в 12 встречах сезона-2026/2027 во всех турнирах. Футболист забил 10 голов и сделал 10 результативных передач. Ямаль отмечался забитым мячом или ассистом в 10 играх подряд.

«Барселона» впервые потерпела поражение в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Каталонцы прервали победную серию из девяти матчей и остались на первом месте в турнирной таблице с 27 очками. «Реал» набрал 24 очка и сократил отставание от лидера до трех баллов.