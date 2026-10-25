Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле посетит церемонию вручения «Золотого мяча». Мероприятие пройдет в понедельник, 26 октября.

Усман Дембеле globallookpress.com

Футболист сможет присутствовать на церемонии вопреки матчу парижского клуба против «Лиона». Встреча команд состоится параллельно с торжеством. Нападающий пропускает игру по причине восстановления после травмы. Об этом информирует RMC Sport.

По данным источника, форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе также прилетит в Лондон для участия в церемонии. В текущем сезоне испанской Примеры 27-летний француз провел восемь матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.