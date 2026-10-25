Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сможет принять участие в матче 10-го тура испанской Примеры против «Барселоны» из-за заболевания гриппом.

Тибо Куртуа globallookpress.com

В отсутствие бельгийского голкипера место в воротах мадридского клуба займет Андрей Лунин. Для подстраховки в заявку на матч был срочно вызван 19-летний вратарь Илья Волошин.

В текущем сезоне Куртуа выходил на поле в 12 матчах во всех турнирах, отыграв два поединка «на ноль». Действующий контракт 34-летнего стража ворот с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.