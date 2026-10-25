Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри остался крайне недоволен решением арбитра удалить его во время матча с «Ромой» в чемпионате Италии. Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 3:3, а красную карточку специалист получил после того, как римская команда сравняла счёт на 89-й минуте.

Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри globallookpress.com

После игры Аллегри выразил недоумение действиями судейской бригады. По словам тренера, он не произносил ничего, что могло бы стать причиной удаления.

«Четвёртый арбитр позвал главного судью, и тот удалил меня, хотя я вообще ничего не говорил. В следующий раз мне придётся просто сидеть на скамейке и не двигаться, ведь стоит мне пошевелиться, меня удаляют. В прошлом сезоне я заплатил 80 тысяч евро штрафов, так что, возможно, мне вообще больше не стоит находиться у бровки», — приводит слова Аллегри DAZN.

После ничьей с «Ромой» «Наполи» имеет в активе 11 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.