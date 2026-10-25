Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри остался крайне недоволен решением арбитра удалить его во время матча с «Ромой» в чемпионате Италии. Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 3:3, а красную карточку специалист получил после того, как римская команда сравняла счёт на 89-й минуте.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

После игры Аллегри выразил недоумение действиями судейской бригады. По словам тренера, он не произносил ничего, что могло бы стать причиной удаления.

«Четвёртый арбитр позвал главного судью, и тот удалил меня, хотя я вообще ничего не говорил. В следующий раз мне придётся просто сидеть на скамейке и не двигаться, ведь стоит мне пошевелиться, меня удаляют. В прошлом сезоне я заплатил 80 тысяч евро штрафов, так что, возможно, мне вообще больше не стоит находиться у бровки», — приводит слова Аллегри DAZN.

После ничьей с «Ромой» «Наполи» имеет в активе 11 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.