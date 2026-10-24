Бельгийский вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс заявил о сохранении здоровой атмосферы внутри коллектива.

Сенне Ламменс globallookpress.com

«Сохраняется ли в нашей команде единство? Думаю, что это так. Наверное, сразу после матча легко увидеть иное, когда футболисты расстроены, ведь мы все хотим играть лучше и добиваться результата, поэтому мы можем говорить некоторые вещи не так, как следует, или просто не объясняем их.

Конечно, люди не видят этого из дома, поэтому нам нужно проявлять себя должным образом на поле. Могу с точностью сказать, что работаем над этим, мы заодно с тренером, персоналом и всем клубом. Понимаем, что должны играть лучше, мы едины в своём стремлении стать сильнее как команда», — приводит слова Ламменса Sky Sports.

Безвыигрышная серия команды достигла семи матчей подряд. В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с семью очками в активе. В Лиге чемпионов УЕФА манкунианцы набрали три балла в трех турах и находятся в нижней части таблицы общего этапа.