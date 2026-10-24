Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Зерби прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 8-го тура АПЛ.

Роберто Де Зерби globallookpress.com

«Эта победа — большой момент для болельщиков, клуба и футболистов. Они заслужили выиграть, ведь усердно готовились к матчу. Мы становимся гораздо лучше: в плане психологии, взаимоотношений внутри команды и действий на поле.

Во встречах с "Астон Виллой" и "Эвертоном" на протяжении 30 минут играли очень хорошо. Мы поменяли свой менталитет, теперь это настоящая команда. Футболисты стали играть лучше, мы поработали над стилем. Когда проводим время вместе в раздевалке или за ужином, я вижу новые взаимоотношения и ощущаю иную атмосферу.

Сегодня мы проявили характер, но в нашей команде много новых игроков. Футболисты, которые выступают здесь уже на протяжении какого-то более продолжительного времени, очень нелегко воспринимали последние результаты команды, дважды они заняли 17-е место в чемпионате. Мы работаем над тем, чтобы исправить свежую главу истории клуба. Нам повезло, ведь у нас в раздевалке собраны замечательные люди и отличные футболисты. Считаю, что если мы приложим усилия, сможем сделать что-то важное», — цитирует Де Дзерби Sky Sports.

«Тоттенхэм» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.