«Болонья» на выезде обыграла «Кальяри» в матче 8-го тура Серии А — 2:0.
Счет открыл Николо Касале на 57-й минуте встречи. Федерико Бернардески на 80-й минуте удвоил преимущество, реализовав пенальти.
Результат матча
КальяриКальяри0:2БолоньяБолонья
0:1 Николо Казале 57' 0:2 Федерико Бернардески 80' пен.
Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро (Юкинари Сугавара 46'), Хуан Родригес, Адам Оберт, Алессандро Дейола, Гарри Уинкс (Роберто Гальярдини 46'), Мишель Адопо, Янис Массолен (Giuseppe Aurelio 86'), Дэниел Мальдини (Kevin Carlos 67'), Alessandro Gianni Romano (Алиу Фадера 75'), Paul Mendy
Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда (Mikel Amondarain 75'), Надир Цортеа (Marco Libra 75'), Артур Теате, Николо Казале, Маттео Дармиан (Мартин Витик 85'), Николо Камбьяги, Томмазо Побега, Льюис Фергюсон, Йенс Одгор (Рахим Альхассан 75'), Федерико Бернардески (Самюэль Мбангуля 89')
Жёлтые карточки: Жозе Педро 38', Роберто Гальярдини 55', Алессандро Дейола 77' — Федерико Бернардески 32'
«Болонья» набрала 8 очков и поднялась на 13-е место в Серии А, «Кальяри» с 13 баллами опустился на 8-ю строчку в таблице.