«Болонья» на выезде обыграла «Кальяри» в матче 8-го тура Серии А — 2:0.

Счет открыл Николо Касале на 57-й минуте встречи. Федерико Бернардески на 80-й минуте удвоил преимущество, реализовав пенальти.

Результат матча

Кальяри Кальяри 0:2 Болонья Болонья

0:1 Николо Казале 57' 0:2 Федерико Бернардески 80' пен.

Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро ( Юкинари Сугавара 46' ), Хуан Родригес, Адам Оберт, Алессандро Дейола, Гарри Уинкс ( Роберто Гальярдини 46' ), Мишель Адопо, Янис Массолен ( Giuseppe Aurelio 86' ), Дэниел Мальдини ( Kevin Carlos 67' ), Alessandro Gianni Romano ( Алиу Фадера 75' ), Paul Mendy

Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда ( Mikel Amondarain 75' ), Надир Цортеа ( Marco Libra 75' ), Артур Теате, Николо Казале, Маттео Дармиан ( Мартин Витик 85' ), Николо Камбьяги, Томмазо Побега, Льюис Фергюсон, Йенс Одгор ( Рахим Альхассан 75' ), Федерико Бернардески ( Самюэль Мбангуля 89' )

Жёлтые карточки: Жозе Педро 38', Роберто Гальярдини 55', Алессандро Дейола 77' — Федерико Бернардески 32'