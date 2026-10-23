24 октября в восьмом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Болонья». Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.
«Кальяри»
Турнирное положение: в итальянской Серии А «Кальяри» занимает седьмое место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 2 поражения.
Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Италии «Кальяри» на выезде потерпел крупное поражение от «Монцы» (0:4).
Не сыграют: предстоящую встречу из-за травм пропустят Маттиа Феличи и Рияд Идрисси.
Состояние команды: прервалась четырёхматчевая беспроигрышная серия «Кальяри», ранее команда выиграла у «Лечче» (1:0), «Аталанты» (2:1), «Удинезе» (1:0) и сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1).
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» расположилась в нижней части турнирной таблицы, а именно на 15-й строчке, набрав 5 пунктов: 1 победа, 2 ничьи и 4 поражения.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Болонья» на домашней арене проиграла «Интеру» (1:3).
Не сыграют: у «Болоньи» тоже есть проблемы с составом, за команду из-за травм не сыграют Эмиль Холм, Рикардо Орсолини и Роберто Пикколи.
Состояние команды: в последних матчах «Болонья» одержала одну победу, сыграла в двух встречах вничью и потерпела два поражения, забив при этом шесть мячей и пропустив восемь голов.
Статистика для ставок
- «Болонья» занимает 15-е место в чемпионате Италии
- У «Кальяри» прервалась четырёхматчевая беспроигрышная серия
- «Кальяри» занимает 7-е место в чемпионате Италии
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Болоньи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.00. На победу «Кальяри» — 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.67.
Прогноз: «Болонья» испытывает большие проблемы с реализацией своих моментов, чего не скажешь о «Кальяри». У хозяев есть прекрасная возможность зацепиться за положительный результат в игре против «Болоньи».
Ставка: Победа «Кальяри» с коэффициентом 3.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.