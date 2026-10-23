Допустит ли «Болонья» осечку в гостях?

прогноз на матч 8-го тура Серии А, ставка за 3.20

24 октября в восьмом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Болонья». Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.

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«Кальяри»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Кальяри» занимает седьмое место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Италии «Кальяри» на выезде потерпел крупное поражение от «Монцы» (0:4).

Не сыграют: предстоящую встречу из-за травм пропустят Маттиа Феличи и Рияд Идрисси.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: прервалась четырёхматчевая беспроигрышная серия «Кальяри», ранее команда выиграла у «Лечче» (1:0), «Аталанты» (2:1), «Удинезе» (1:0) и сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1).

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» расположилась в нижней части турнирной таблицы, а именно на 15-й строчке, набрав 5 пунктов: 1 победа, 2 ничьи и 4 поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Болонья» на домашней арене проиграла «Интеру» (1:3).

Не сыграют: у «Болоньи» тоже есть проблемы с составом, за команду из-за травм не сыграют Эмиль Холм, Рикардо Орсолини и Роберто Пикколи.

Состояние команды: в последних матчах «Болонья» одержала одну победу, сыграла в двух встречах вничью и потерпела два поражения, забив при этом шесть мячей и пропустив восемь голов.

На что ставят в матче Кальяри — Болонья Букмекерские коэффициенты на матч Кальяри — Болонья: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Болонья» занимает 15-е место в чемпионате Италии

У «Кальяри» прервалась четырёхматчевая беспроигрышная серия

«Кальяри» занимает 7-е место в чемпионате Италии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Болоньи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.00. На победу «Кальяри» — 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Болонья» испытывает большие проблемы с реализацией своих моментов, чего не скажешь о «Кальяри». У хозяев есть прекрасная возможность зацепиться за положительный результат в игре против «Болоньи».

3.20 Победа «Кальяри» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Кальяри» — «Болонья» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Победа «Кальяри» с коэффициентом 3.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Кальяри» — «Болонья» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.