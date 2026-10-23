Экс‑полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт считает Килиана Мбаппе главным претендентом на «Золотой мяч».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Мбаппе должен выиграть "Золотой мяч". Думаю, сейчас он с большим отрывом лучший футболист, он показывает высочайший уровень практически в каждом матче. Кроме того, он великолепно выступил на чемпионате мира, поэтому считаю, что заслуживает эту награду», — цитирует ван дер Варта AS.

Церемония престижной награды намечена на 26 октября в Лондоне. Известно, что Мбаппе будет там находиться.