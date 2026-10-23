Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал своё мнение по поводу находящихся в составе бразильских футболистов и о их роли для команды.

Сергей Семак globallookpress.com

«Если возьмем бразильских футболистов, конечно, уровень конкуренции в Бразилии за то, чтобы вырасти и стать профессиональным футболистом, огромен. И больше всего в мире футболистов-иностранцев, которые играют в различных чемпионатах, тоже из Бразилии. Огромное количество хороших качественных игроков, которые добавляют зрелищности.

Все игроки техничные. И с точки зрения страсти многие бразильские игроки эмоциональные. В принципе эта страна, наверное, самая футбольная страна в мире. Не зря такое количество игроков выступают во всех странах мира. Бразильские игроки являются послами мира. Они приезжают в нашу страну, могут рассказать, как мы живем, какой уровень жизни в нашей стране, какой уровень футбола.

И важен момент приглашения наших игроков в состав национальных сборных, особенно для молодых игроков — таких, как тот же Педро, у которого, на мой взгляд, есть все шансы попасть в национальную сборную. Это тоже стимул для игроков и в плане силы нашего чемпионата.

Есть много игроков со многих южноамериканских сборных. Для них это дополнительная возможность проявить себя, понимать, что я могу из "Зенита" попасть в сборную Бразилии — так же, как и Роман Вега, и Кевин Андраде.

Рады, что наши игроки через нашу команду получают первый раз вызов в свои национальные сборные. Это говорит о том, что "Зенит" смотрят, за игроками наблюдают, и в целом наш российской футбол находится у многих на виду», – сказал Семак сайту клуба.

Сейчас «Зенит» с 24 очками идёт на 11-м месте в таблице РПЛ. В 12-м туре команде предстоит домашняя встреча с махачкалинским «Динамо».