Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери назвал две команды, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы выиграть английскую Премьер‑лигу.

Унаи Эмери globallookpress.com

«Манчестер Сити» и «Арсенал» — фавориты. В прошлом сезоне они были невероятно сильны и конкурентоспособны во всех отношениях. У них чёткий игровой стиль. Иногда мы мечтаем приблизиться к ним. У «Сити» 21 очко, у нас — восемь. После семи матчей разница огромная, потому что они фантастически начали сезон, — заявил Эмери на пресс-конференции.

После 7 туров «горожане» единолично возглавляют таблицу АПЛ с 21 очком. «Астон Вилла» (8) занимает 12‑е место. В 8‑м туре 24 октября им предстоит очный поединок в Бирмингеме.