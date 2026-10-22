Главный тренер «Кристал Пэлас» Пьер Саж прокомментировал предстоящий выездной поединок 3-го тура общего этапа Лиги Европы против турецкого «Бешикташа». Наставник призвал команду быстро переключиться после разгромного поражения со счетом 0:5 от «Брайтона» АПЛ.

Пьер Саж globallookpress.com

«Надо поскорее забыть поражение от "Брайтона". Мы должны показать своё реальное лицо здесь, в этой особой атмосфере. Мы в курсе силы этой команды, особенно её нападения. Они много забивают, играют очень энергично. Впереди нас ждёт большой вызов», — приводит слова Сажа официальный сайт УЕФА.

Встреча между «Бешикташем» и «Кристал Пэлас» пройдёт сегодня, 22 октября, на арене «Тюпраш» в Стамбуле.