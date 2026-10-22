Немецкий специалист Фабиан Хюрцелер не возглавит «Манчестер Юнайтед». Ранее 33-летний главный тренер «Брайтона» рассматривался руководством английского клуба в качестве одного из основных кандидатов на случай увольнения Майкла Каррика.

Фабиан Хюрцелер globallookpress.com

По данным журналиста Бена Джейкобса, немецкий наставник не планирует покидать свой текущий пост ради работы в Манчестере. Также среди возможных кандидатов на должность главного тренера манкунианцев упоминался Юлиан Нагельсманн.

«Манчестер Юнайтед» не может одержать победу на протяжении семи матчей подряд во всех турнирах. В крайней встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов манкунианцы уступили итальянскому «Комо» со счетом 1:4. В ближайшем туре Английской Премьер-лиги клуб из Манчестера сыграет против «Борнмута».