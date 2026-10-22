Руководство «Манчестер Юнайтед» разделилось во мнениях относительно потенциальной замены для главного тренера Майкла Каррика. Об этом информирует авторитетное британское издание Daily Mail.

Майкл Каррик globallookpress.com

Директор по рекрутингу манкунианцев Кристофер Вивелл активно продвигает кандидатуру немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана. Нагельсманн находится без работы после ухода из сборной Германии летом 2026 года и открыт к предложению возглавить английский клуб.

Несмотря на слухи и поиск вариантов, Майкл Каррик сохраняет свой пост и будет руководить «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче 8-го тура АПЛ против «Борнмута», который состоится в воскресенье, 25 октября.