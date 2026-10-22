Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью подвёл итоги матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Встреча завершилась уверенной победой испанского клуба со счётом 4:1.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Я доволен. Бернарду Силве был очень нужен этот матч, он давно не играл, а сегодня смотрелся отлично. В первом тайме "Реал" играл хорошо, хотя темп был не самым высоким. Стоило нам ускориться во второй половине, как игра пошла совсем по-другому. Единственное, что мне не понравилось, — пропущенный гол. Тибо Куртуа не заслужил такого после всех своих невероятных сейвов», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

После трёх туров «Реал» набрал девять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.