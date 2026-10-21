«Арсенал» идёт в лидирующей группе ЛЧ с 7 очками, а у «Баварии» теперь — 5 очков.

Бавария: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Ким Мин Джэ ( Жонатан Та 46' ), Йосип Штанишич, Конрад Лаймер, Том Бишоф, Александар Павлович, Исмаэль Сайбари ( Луис Диас 68' ), Альфонсо Дэвис ( Натаниэль Браун 85' ), Серж Гнабри ( Леннарт Карл 68' ), Гарри Кейн

На 61‑й минуте «Бавария» повела после точного 11‑метрового удара в исполнении Гарри Кейна , но на 82‑й минуте гости отыгрались благодаря голу Деклана Райса.

На 25‑й минуте «канониры» вышли вперёд после гола Эберечи Эзе. На 35‑й минуте Энтони Дэвис сравнял счёт.

Немецкая «Бавария» упустила победу в игре 3‑го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» — 2:2.

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