Немецкая «Бавария» упустила победу в игре 3‑го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» — 2:2.
На 25‑й минуте «канониры» вышли вперёд после гола Эберечи Эзе. На 35‑й минуте Энтони Дэвис сравнял счёт.
На 61‑й минуте «Бавария» повела после точного 11‑метрового удара в исполнении Гарри Кейна, но на 82‑й минуте гости отыгрались благодаря голу Деклана Райса.
Результат матча
БаварияМюнхен2:2АрсеналЛондон
0:1 Эберечи Эзе 25' 1:1 Альфонсо Дэвис 35' 2:1 Гарри Кейн 61' пен. 2:2 Деклан Райс 82'
Бавария: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Ким Мин Джэ (Жонатан Та 46'), Йосип Штанишич, Конрад Лаймер, Том Бишоф, Александар Павлович, Исмаэль Сайбари (Луис Диас 68'), Альфонсо Дэвис (Натаниэль Браун 85'), Серж Гнабри (Леннарт Карл 68'), Гарри Кейн
Арсенал: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори, Габриэль Магальяйнс, Эзри Конса, Юрриен Тимбер, Кай Хаверц (Майлс Льюис-Скелли 68'), Букайо Сака (Эберечи Эзе 10'), Деклан Райс, Бруно Гимарайнс (Виктор Дьёкереш 68'), Мартин Эдегор (Микель Мерино 85'), Чуквунонсо Мадуэке
Жёлтые карточки: Кай Хаверц 13' (Арсенал), Эзри Конса 39' (Арсенал)
«Арсенал» идёт в лидирующей группе ЛЧ с 7 очками, а у «Баварии» теперь — 5 очков.