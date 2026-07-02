Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс прокомментировал победу своей команды над Сенегалом (3:2 ДВ) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Юри Тилеманс globallookpress.com

«Я горжусь тем, чего мы добились, и рад, что смог помочь команде. Мы хотели только одного: победить, показать хорошую игру и достойно представить свою страну. Теперь нам нужно разобраться и проанализировать, почему на протяжении большей части матча у нас что-то не получалось, и начать стоит с тех двух голов, которые мы пропустили.

В первом голе я просто попытался пробить головой, ворвавшись в штрафную. Все сложилось идеально. Я выложился на сто процентов, чтобы забить этот мяч. Разумеется, мы много тренировали пенальти — на турнире это крайне важно. В такие моменты главное — верить в свои силы и сохранять хладнокровие. Я безумно рад, что у меня это получилось и я смог забить», — приводит слова Тилеманса пресс-служба ФИФА.

Сборная Бельгии обыграла Сенегал, проигрывая 0:2 к 86-й минуте встречи. В 1/8 финала ЧМ-2026 европейская команда встретится со сборной США.