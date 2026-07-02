Защитник сборной Сенегала Мусса Ниакате заявил о поддержке со стороны партнёров хавбека Ламина Камара после фола, из‑за которого в ворота команды был назначен 11‑метровый на 120‑й минуте игры с Бельгией (2:3, д. в.).

Мусса Ниакате globallookpress.com

«Да, всё решилось в последние три минуты. Мы братья, и это гораздо больше, чем футбол. Мне тяжело видеть Ламина Камара в таком состоянии — вы сами видели, насколько он был подавлен, но мы братья не только в победах. Пять месяцев назад мы выиграли Кубок Африки и вместе радовались этому успеху. Сегодня мы проиграли — и проиграли все вместе. Ламин — ещё молодой футболист. Я сказал ему, чтобы он не винил себя. Он не должен этого делать, потому что проиграла вся команда, а не один человек», — цитирует Ниакате beIN Sports.

К 86‑й минуте Сенегал выигрывал у Бельгии со счётом 2:0, но умудрился пропустить два мяча, а потом и вовсе проиграл в дополнительное время на 120+5‑й минуте.