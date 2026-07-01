1 июля в 04:00 по мск в Мехико состоится матч 1/16 финала плей-офф чемпионата мира между сборными Мексики и Эквадора. Где и как смотреть игру, расскажем в этом анонсе.

Мексика без особых проблем преодолела групповой этап. Хозяева мундиаля одержали 3 победы, не пропустив ни одного мяча. «Майя» обыграли ЮАР 2:0, Чехию 3:0 и Южную Корею 1:0. На данный момент команда имеет 6 побед подряд, а ее беспроигрышная серия составляет 11 поединков.

Сборная Эквадора выглядела не так уверенно, но за счет характера все же смогла выйти в плей-офф. На старте группового этапа «Триколоры» проиграли Кот-д'Ивуару 0:1, а затем сыграли нулевую с Кюрасао. В последнем туре эквадорцам нужна была только победа. По итогу эквадорский коллектив со счетом 2:1 обыграл Германию и вышел в из группы с третьей позиции, заняв четвертое место в рейтинге третьих команд.

Команды впервые в истории сойдутся в плей-офф чемпионата мира. Их последние 3 встречи заканчивались вничью при общем счете 1:1. Увидим ли мы сегодня дополнительное время и серию пенальти?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза на игру. С коэффициентом 2.26 можно почитать здесь. С коэффициентом 1.83 доступен тут.

Коэффициенты букмекеров следующие: 2.30 — победа сборной Мексики, 4.00 — победа сборной Эквадора, 1.60 и 2.40 — проход команд в следующий раунд плей-офф.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Мексика — Эквадор смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Мексика — Эквадор в подробном онлайн-репортаже.