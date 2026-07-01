Бывший защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о своем уходе в «Ривер Плейт».

Джованни Гонсалес globallookpress.com

«Из-за семейной ситуации я вынужден уйти. Я благодарю вас всех, потому что с самого приезда ко мне отнеслись тепло, я чувствовал себя как дома. Здесь было моё убежище. И когда порой у меня были проблемы дома, приезжать сюда было радостью для меня. Благодарю вас всех, у меня останутся прекрасные воспоминания как об игроках, так и о тренерском штабе, о людях, которые работают в клубе. Правда, только слова благодарности.

И да, надеюсь, вы не будете довольствоваться тем, чего добились, потому что есть ещё многие вещи, которых стоит добиваться. Есть фундамент команды, впереди много вещей, которых предстоит достичь. Надеюсь, вы сохраните ту ментальность, которая у нас была на протяжении двух последних лет, чтобы она помогла прийти к новым победам. Спасибо всем!» — отметил Гонсалес, обращаясь к команде, в видео, опубликованном в телеграм-канале «Краснодара».

Контракт уругвайца с «Краснодаром» истекал летом следующего года, вместе с клубом он стал чемпионом России в сезоне-2024/2025.

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