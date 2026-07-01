1 июля в полночь состоится матч 1/16 финала плей-офф чемпионата мира между сборными Франции и Швеции. Далее в анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

Франция выиграла группу I, набрав 9 очков. Коллектив Дидье Дешама выиграла все три встречи, причем во всех трех играх «Ле Бле» забили не менее трех голов. Французы победили Сенегал 3:1, Ирак 3:0 и Норвегию 4:1.

Сказка Швеции все еще продолжается. Команда Грэма Поттера с трудом пробилась на мундиаль. В группе шведы заняли третье место, но благодаря результатам, они прошли отбор через рейтинг третьих команд. На старте группы шведы разгромили Тунис 5:1, после проиграли 1:5 Нидерландам, в конце у них была ничья 1:1 с Японией.

Команды впервые встретятся на мундиале. До этого они 6 раз пересекались в квалификации. Франция — ожидаемый фаворит поединка, но не стоит забывать, что Швеция трижды становилась призером чемпионата мира. Для шведов это десятый плей-офф на мундиале. Смогут ли они удивить французскую машину Дешама?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз за 1.78. Дерзкая ставка за 6.50 доступна здесь. Ставки на тотал поединка можно посмотреть тут.

Котировки букмекеров: 1.30 — победа Франции, 11.0 — победа Швеции, 1.13 и 6.20 — проход команд в 1/8 финала плей-офф.

Искусственный интеллект не оставил шансов шведам и предсказал крупную победу Франции со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Франция — Швеция смотрите на LiveCup.Run.

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